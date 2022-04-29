***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi29/04/2022Karar Sayısı29SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıBoğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. 01.01.2022-31.03.2022 Ara Dönem Finansal Durum Raporları ve Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı ekte yer almaktadır.SaygılarımızlaBoğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kuruluhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025937BIST