***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler280.000.000 0 -1.896.716 1.751.164 -82.749.625 12.783.714 209.888.537Transferler0 0 0 0 12.783.714 -12.783.714 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -331.547 0 0 0 -331.547Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 -1.501.122 -1.501.122Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler280.000.000 0 -2.228.263 175.164 -69.965.911 -1.501.122 208.055.868 0 208.055.868Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler280.000.000 132.450.162 -2.875.401 1.751.164 -69.965.911 29.620.509 370.980.523Transferler0 -3.587.367 0 0 33.207.876 -29.620.509 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -829.790 0 0 0 -829.790Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 -9.810.721 -9.810.721Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler280.000.000 128.862.795 -3.705.191 1.751.164 -36.758.035 -9.810.721 360.340.012 0 360.340.012Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-47.442.637 5.421.872Dönem Karı (Zararı)-9.810.721 -1.501.122Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-9.810.721 -1.501.122Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler27.379.455 32.256.052Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler21.289.795 24.700.812Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler653.701 -5.005.070Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.573.309 -3.815.985Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-6.896.287 6.722.178Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler11.588.720 9.985.660Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler11.588.720 9.985.660Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-829.783 -331.543İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-65.011.371 -25.333.058Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-83.263.484 ) ile İlgili Düzeltmeler9.851.534 14.263.892Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-21.060.125 -3.031.320Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-18.369.231 -2.527.229Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler47.829.935 -2.231.388Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-47.442.637 5.421.872YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-32.428.739 -28.928.470FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI97.830.156 32.043.796Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri114.439.305 48.472.541Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.705.765 -970.480Ödenen Faiz-14.903.384 -15.458.265YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.958.780 8.537.198NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.958.780 8.537.198DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ36.793.656 599.220DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ54.752.436 9.136.418Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNOT 5 54.752.436 36.793.656Finansal YatırımlarNOT 6 0 0Ticari AlacaklarNOT 8.1 288.689.417 209.412.239İlişkili Taraflardan Ticari AlacaklarNOT 4 21.153.437 11.150.159İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarNOT 8.1 267.535.980 198.262.080Diğer AlacaklarNOT 9.1 10.194.391 274.211İlişkili Taraflardan Diğer AlacaklarNOT 4 7.632.408 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNOT 9.1 2.561.983 274.211StoklarNOT 10 40.875.792 19.815.667Peşin Ödenmiş GiderlerNOT 11 42.085.959 55.020.810Cari Dönem Vergisiyle İlgili VarlıklarNOT 26 0 0ARA TOPLAM436.597.995 321.316.583TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR436.597.995 321.316.583DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarNOT 6 0 0Ticari AlacaklarNOT 8.1 348.716 3.113.144İlişkili Taraflardan Ticari AlacaklarNOT 4 0 3.113.144İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarNOT 8.1 348.716 0Diğer AlacaklarNOT 9.1 100.144 100.144İlişkili Taraflardan Diğer AlacaklarNO 4 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNOT 9.1 100.144 100.144Yatırım Amaçlı GayrimenkullerNOT 12 0 0Maddi Duran VarlıklarNOT 14 675.402.068 673.734.199Kullanım Hakkı VarlıklarıNOT 13 43.494.645 41.630.821Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.047.815 13.999.909Diğer HaklarNOT 15 14.047.815 13.999.909Peşin Ödenmiş GiderlerNOT 11 146.362 86.938Ertelenmiş Vergi VarlığıNOT 26 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR733.539.750 732.665.155TOPLAM VARLIKLAR1.170.137.745 1.053.981.738KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli BorçlanmalarNOT 6 183.485.799 59.251.119İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar183.485.799 59.251.119Banka KredileriNOT 7 174.382.487 50.706.225Kiralama İşlemlerinden Borçlar9.103.312 8.544.894Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıNOT 6 148.823.288 152.427.138Ticari BorçlarNOT 8.2 195.326.078 218.996.845İlişkili Taraflara Ticari BorçlarNOT 4 3.266.864 3.600.928İlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarNOT 8.2 192.059.214 215.395.917Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında BorçlarNOT 17 6.364.098 6.338.929Diğer BorçlarNOT 9.2 6.046.050 19.778.703İlişkili Taraflara Diğer BorçlarNOT 4 4.878.000 8.698.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarNOT 9.2 1.168.050 11.080.703Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)NOT 11.2 113.895.737 47.948.248Dönem Karı Vergi YükümlülüğüNOT 26 1.987.292 1.332.829Kısa Vadeli KarşılıklarNOT 16 1.537.535 1.399.518Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.537.535 1.399.518Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar0 0ARA TOPLAM657.465.877 507.473.329TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER657.465.877 507.473.329UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar117.588.269 136.359.565İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar117.588.269 136.359.565Banka KredileriNOT 6 105.501.368 126.037.859Kiralama İşlemlerinden BorçlarNOT 7 12.086.901 10.321.706Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari BorçlarNOT 8.2 0 0İlişkili Taraflara Ticari BorçlarNOT 4 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarNOT 8.2 0 0Diğer BorçlarNOT 9 0 0İlişkili Taraflara Diğer BorçlarNOT 4 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarNOT 8.2 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)NOT 11.2 0 0Uzun Vadeli KarşılıklarNOT 16 17.984.711 15.305.710Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8.033.738 7.318.742Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar9.950.973 7.986.968Ertelenmiş Vergi YükümlülüğüNOT 26 16.758.876 23.862.611TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER152.331.856 175.527.886TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER809.797.733 683.001.215ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar360.340.012 370.980.523Ödenmiş Sermaye280.000.000 280.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)125.157.604 129.574.761Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.751.164 1.751.164Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-36.758.035 -69.965.911Net Dönem Karı veya Zararı-9.810.721 29.620.509TOPLAM ÖZKAYNAKLAR360.340.012 370.980.523TOPLAM KAYNAKLAR1.170.137.745 1.053.981.738Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNO 19 196.019.279 147.105.929Satışların MaliyetiNOT 20 -180.224.266 -133.530.448TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15.795.013 13.575.481BRÜT KAR (ZARAR)15.795.013 13.575.481Genel Yönetim GiderleriNOT 21 -1.686.734 -1.273.961Pazarlama GiderleriNOT 21 -5.809 -5.130Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler7.578.575 8.926.310Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-15.447.660 -4.263.841ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.233.385 16.958.859Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNOT 24 0 6.197.708Yatırım Faaliyetlerinden GiderlerNOT 24 -642.298 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.591.087 23.156.567Finansman GelirleriNOT 25 2.023.643 524.168Finansman GiderleriNOT 25 -22.333.079 -18.459.679SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-14.718.349 5.221.056Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri4.907.628 -6.722.178Dönem Vergi (Gideri) GeliriNOT 26 -1.988.659 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) GeliriNOT 26 6.896.287 -6.722.178SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-9.810.721 -1.501.122DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)-9.810.721 -1.501.122Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-9.810.721 -1.501.122Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Zarar -0,04000000 -0,01000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-9.810.721 -1.501.122Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-9.810.721 -1.501.122http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944911BIST