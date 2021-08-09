***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler280.000.000 -1.896.716 1.751.164 -82.749.625 12.783.714 209.888.537Transferler12.783.714 -12.783.714Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-331.547Dönem Karı (Zararı)-2.528.010 -2.528.010Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-331.547Dönem Sonu Bakiyeler280.000.000 -2.228.263 1.751.164 -69.965.911 -2.528.010 207.028.980 0 207.028.980Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler280.000.000 0 132.450.162 -2.875.401 1.751.164 -69.965.911 29.620.509 370.980.523Transferler-3.587.367 33.207.876 -29.620.509Dönem Karı (Zararı)26.514.695 26.514.695Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-829.790 -829.790Sermaye Arttırımı100.000.000 100.000.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)248.962.762 248.962.762Dönem Sonu Bakiyeler380.000.000 248.962.762 128.862.795 -3.705.191 1.751.164 -36.758.035 26.514.695 745.628.190 0 745.628.190Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-51.138.492 -63.038.529Dönem Karı (Zararı)26.514.695 -2.528.010Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)26.514.695 -2.528.010Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler43.881.520 40.629.830Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler40.247.907 37.020.646Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.419.069 -5.005.070Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5.419.069 -5.005.070Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-4.796.533 -4.228.956Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-4.796.533 -4.228.956Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-6.659.359 6.881.156Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler11.444.741 6.197.708Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler11.444.741 6.197.708Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.774.305 -235.654İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-121.534.707 -101.140.349Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-34.235.010 -61.031.624İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-34.235.010 -61.031.624Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.511.388 -110.431İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.511.388 -110.431Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-8.322.400 -4.125.675Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-62.004.917 -45.654.856İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-62.004.917 -45.654.856Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-14.460.992 9.782.237İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-14.460.992 9.782.237Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-51.138.492 -63.038.529YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI240.404.141 68.020.417Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri250.000.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri250.000.000Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri100.000.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri97.477.693Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri97.477.693Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-75.821.044 -1.455.720Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-72.409.514Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-3.411.530 -1.455.720Ödenen Faiz-33.774.815 -28.001.556YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)189.265.649 4.981.888NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)189.265.649 4.981.888DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ36.793.656 599.220DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ226.059.305 5.581.108Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot: 5 226.059.305 36.793.656Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar246.761.249 209.412.239İlişkili Taraflardan Ticari AlacaklarNot: 4 21.701.226 11.150.159İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarNot: 8.1 225.060.023 198.262.080Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar437.547 274.211İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot: 9.1 437.547 274.211Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0StoklarNot: 10 28.138.067 19.815.667Peşin Ödenmiş Giderler57.099.475 55.020.810İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot: 11.1 57.099.475 55.020.810Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar655.830Diğer Dönen Varlıklar269.387 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar269.387ARA TOPLAM559.420.860 321.316.583TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR559.420.860 321.316.583DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 3.113.144İlişkili Taraflardan Ticari AlacaklarNot: 4 3.113.144Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar100.144 100.144İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot: 9.1 100.144 100.144Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Maddi Duran VarlıklarNot: 12 711.879.310 673.734.199Arazi ve Arsalar186.515.816 188.387.956Tesis, Makine ve Cihazlar54.301.508 57.459.071Taşıtlar393.652.898 368.968.727Mobilya ve Demirbaşlar3.044.660 2.907.132Özel Maliyetler74.364.428 56.011.313Kullanım Hakkı Varlıkları41.718.604 41.630.821Maddi Olmayan Duran Varlıklar12.538.751 13.999.909Diğer Haklar12.538.751 13.999.909Peşin Ödenmiş Giderler850.161 86.938İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot: 11.1 850.161 86.938Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR767.086.970 732.665.155TOPLAM VARLIKLAR1.326.507.830 1.053.981.738KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar79.368.624 59.251.119İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar79.368.624 59.251.119Banka KredileriNot: 6 76.999.236 50.706.225Kiralama İşlemlerinden BorçlarNot: 7 2.369.388 8.544.894Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları10.793.151 152.427.138İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları10.793.151 152.427.138Banka KredileriNot: 6 10.793.151 152.427.138Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar156.991.928 218.996.845İlişkili Taraflara Ticari BorçlarNot: 4 8.144.864 3.600.928İlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarNot: 8.2 148.847.064 215.395.917Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar5.236.307 6.338.929Diğer Borçlar5.317.711 19.778.703İlişkili Taraflara Diğer BorçlarNot: 4 8.698.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarNot: 9.2 5.317.711 11.080.703Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)103.723.264 47.948.248İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not: 11.2 103.723.264 47.948.248Dönem Karı Vergi YükümlülüğüNot: 26 654.462 1.332.829Kısa Vadeli Karşılıklar1.575.135 1.399.518Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli KarşılıklarNot: 13 1.575.135 1.399.518Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM363.660.582 507.473.329TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER363.660.582 507.473.329UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar179.291.027 136.359.565İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar179.291.027 136.359.565Banka KredileriNot: 6 159.711.811 126.037.859Kiralama İşlemlerinden BorçlarNot: 7 19.579.216 10.321.706Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli KarşılıklarNot: 13 20.724.779 15.305.710Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar7.089.830 7.318.742Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar13.634.949 7.986.968Ertelenmiş Vergi YükümlülüğüNot: 20 17.203.252 23.862.611Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER217.219.058 175.527.886TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER580.879.640 683.001.215ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait ÖzkaynaklarNot: 14 745.628.190 370.980.523Ödenmiş Sermaye380.000.000 280.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)248.962.762Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)125.157.604 129.574.761Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)125.157.604 129.574.761Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)125.157.604 129.574.761Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.751.164 1.751.164Yasal Yedekler1.751.164 1.751.164Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-36.758.035 -69.965.911Net Dönem Karı veya Zararı26.514.695 29.620.509TOPLAM ÖZKAYNAKLAR745.628.190 370.980.523TOPLAM KAYNAKLAR1.326.507.830 1.053.981.738Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNOT 16 438.549.746 279.452.486 242.530.467 132.346.557Satışların MaliyetiNOT 17 -397.458.742 -261.209.063 -217.234.476 -127.678.615TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)41.091.004 18.243.423 25.295.991 4.667.942BRÜT KAR (ZARAR)41.091.004 18.243.423 25.295.991 4.667.942Genel Yönetim GiderleriNOT 17 -4.614.621 -2.385.543 -2.927.887 -1.111.582Pazarlama GiderleriNOT 17 -277.864 -7.115 -272.055 -1.984Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNOT 18 33.240.954 18.414.145 25.662.379 9.487.835Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNOT 18 -25.704.236 -8.107.916 -10.256.576 -3.844.075ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)43.735.237 26.156.994 37.501.852 9.198.136Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15.928.950 6.197.708 15.928.950 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-4.484.209 0 -3.841.911 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)55.179.978 32.354.702 49.588.891 9.198.136Finansman GelirleriNOT 19 8.604.471 338.454 6.580.828 -185.714Finansman GiderleriNOT 19 -41.940.454 -28.340.010 -19.607.375 -9.880.331SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)21.843.995 4.353.146 36.562.344 -867.909Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri4.670.700 -6.881.156 -236.928 -158.978Dönem Vergi (Gideri) GeliriNOT 20 -1.988.659 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) GeliriNOT 20 6.659.359 -6.881.156 -236.928 -158.978SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)26.514.695 -2.528.010 36.325.416 -1.026.887DÖNEM KARI (ZARARI)26.514.695 -2.528.010 36.325.416 -1.026.887Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları26.514.695 -2.528.010 36.325.416 -1.026.887Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,06980000 -0,00900000 0,09560000 -0,00370000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-860.908 -339.836 -31.117 -8.289Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.076.134 -424.795 -38.896 -10.361Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler215.226 84.959 7.779 2.072Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri215.226 84.959 7.779 2.072Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-860.908 -339.836 -31.117 -8.289TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)25.653.787 -2.867.846 36.294.299 -1.035.176Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları25.653.787 -2.867.846 36.294.299 -1.035.176http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956357BIST