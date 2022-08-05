***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
05.08.2022 18:12
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 1.083.347.487 438.549.746 701.461.816 242.530.467
Satışların Maliyeti
14 -988.997.327 -397.458.742 -624.749.524 -217.234.476
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
94.350.160 41.091.004 76.712.292 25.295.991
BRÜT KAR (ZARAR)
94.350.160 41.091.004 76.712.292 25.295.991
Genel Yönetim Giderleri
15 -12.757.705 -4.614.621 -6.129.898 -2.927.887
Pazarlama Giderleri
15 -1.128.515 -277.864 -603.975 -272.055
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 54.670.202 33.240.954 21.089.475 25.662.379
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -58.553.223 -25.704.236 -24.232.477 -10.256.576
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
76.580.919 43.735.237 66.835.417 37.501.852
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
10.660.939 15.928.950 8.654.225 15.928.950
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-5.231 -4.484.209 -5.231 -3.841.911
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
87.236.627 55.179.978 75.484.411 49.588.891
Finansman Gelirleri
17 15.522.876 8.604.471 5.305.021 6.580.828
Finansman Giderleri
17 -14.071.632 -41.940.454 -8.412.980 -19.607.375
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
88.687.871 21.843.995 72.376.452 36.562.344
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.375.507 4.670.700 -12.191.670 -236.928
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -21.007.689 -1.988.659 -15.359.790 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 12.632.182 6.659.359 3.168.120 -236.928
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
80.312.364 26.514.695 60.184.782 36.325.416
DÖNEM KARI (ZARARI)
80.312.364 26.514.695 60.184.782 36.325.416
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
80.312.364 26.514.695 60.184.782 36.325.416
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
68.162.786 -51.138.492
Dönem Karı (Zararı)
80.312.364 26.514.695
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
82.197.528 43.881.520
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
86.881.933 40.247.907
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.758.236 5.419.069
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.338.107 -4.796.533
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.338.107 -4.796.533
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.375.507 -6.659.359
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.480.041 11.444.741
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.774.305
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-81.390.702 -121.534.707
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-20.135.160
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-206.232.055 -34.235.010
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.465 -14.460.992
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-20.445.576 -8.322.400
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-613.882 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
138.042.524 -62.004.917
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.999.624 -2.511.388
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
19.400.549
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.395.261
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
81.119.190 -51.138.492
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.443.453
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.512.951
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-37.435.328
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
84.467.280
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
84.467.280
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-121.902.608
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-121.902.608
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-153.932.077 240.404.141
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
350.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
350.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-51.315.156
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-51.315.156
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-51.400.103 -72.409.514
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.554.925 -3.411.530
Ödenen Temettüler
-55.000.000
Ödenen Faiz
-33.774.815
Alınan Faiz
5.338.107
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-123.204.619 189.265.649
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-123.204.619 189.265.649
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
216.902.498 36.793.656
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
93.697.879 226.059.305
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 93.697.879 216.902.498
Finansal Yatırımlar
20.135.160
Ticari Alacaklar
4 455.047.979 248.815.924
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,5 0 1.037.177
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 455.047.979 247.778.747
Diğer Alacaklar
6 584.064 572.599
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 584.064 572.599
Stoklar
8 49.501.768 29.056.192
Peşin Ödenmiş Giderler
9 15.484.333 15.044.829
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15.484.333 15.044.829
ARA TOPLAM
634.451.183 510.392.042
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
634.451.183 510.392.042
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
6 64.749 64.749
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 64.749 64.749
Maddi Duran Varlıklar
10 901.959.178 927.372.033
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 32.111.268 34.382.673
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.653.094 13.935.398
Peşin Ödenmiş Giderler
9 206.650 32.272
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 206.650 32.272
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
936.994.939 975.787.125
TOPLAM VARLIKLAR
1.571.446.122 1.486.179.167
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 99.778.964 122.327.598
Ticari Borçlar
5 250.312.650 112.270.126
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 3.251.028 1.023.911
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 247.061.622 111.246.215
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13.594.942 10.091.521
Diğer Borçlar
6 17.032.185 4.032.561
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 17.032.185 4.032.561
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
158.748.016 139.347.467
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 158.748.016 139.347.467
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13.358.260 863.522
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.763.964 1.909.059
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.763.964 1.909.059
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.833.491 10.787.522
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.833.491 10.787.522
ARA TOPLAM
557.422.472 401.629.376
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
557.422.472 401.629.376
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 18.882.547 50.290.474
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 24.004.322 22.769.954
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13.092.099 11.799.363
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10.912.223 10.970.591
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 53.789.582 66.765.286
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
96.676.451 139.825.714
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
654.098.923 541.455.090
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
917.347.199 944.724.077
Ödenmiş Sermaye
13 380.000.000 380.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-51.315.156 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
150.184.250 250.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
255.208.526 292.450.672
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
60.171.583 1.751.164
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
42.785.632 -17.101.788
Net Dönem Karı veya Zararı
80.312.364 37.624.029
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
917.347.199 944.724.077
TOPLAM KAYNAKLAR
1.571.446.122 1.486.179.167
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
280.000.000 129.574.761 1.751.164 -69.965.911 29.620.509 370.980.523 370.980.523
Transferler
-3.587.367 33.207.876 -29.620.509 0 0
Dönem Karı (Zararı)
26.514.695 26.514.695 26.514.695
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-829.790 -829.790 -829.790
Sermaye Arttırımı
100.000.000 248.962.762 348.962.762 348.962.762
Dönem Sonu Bakiyeler
380.000.000 125.157.604 250.713.926 -36.758.035 26.514.695 745.628.190 745.628.190
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
380.000.000 0 250.000.000 292.450.672 1.751.164 -17.101.788 37.624.029 944.724.077 944.724.077
Transferler
-47.205.823 -35.868.060 120.697.912 -37.624.029 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
80.312.364 80.312.364 80.312.364
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.374.086 -1.374.086 -1.374.086
Kar Payları
-1.805.824 7.105.263 -60.299.439 -55.000.000 -55.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-51.315.156 -50.804.103 51.315.156 -511.053 -51.315.156 -51.315.156
Dönem Sonu Bakiyeler
380.000.000 -51.315.156 150.184.250 255.208.526 60.171.583 42.785.632 80.312.364 917.347.199 917.347.199
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
80.312.364 26.514.695 60.184.782 36.325.416
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.374.086 -860.907 -2.006.751 -31.117
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.717.608 -1.076.134 -2.508.441 -38.896
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
343.522 215.227 501.690 7.779
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
343.522 215.227 501.690 7.779
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.374.086 -860.907 -2.006.751 -31.117
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
78.938.278 25.653.788 58.178.031 36.294.299
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
78.938.278 25.653.788 58.178.031 36.294.299
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052490
BIST