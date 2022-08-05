***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 1.083.347.487 438.549.746 701.461.816 242.530.467Satışların Maliyeti14 -988.997.327 -397.458.742 -624.749.524 -217.234.476TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)94.350.160 41.091.004 76.712.292 25.295.991BRÜT KAR (ZARAR)94.350.160 41.091.004 76.712.292 25.295.991Genel Yönetim Giderleri15 -12.757.705 -4.614.621 -6.129.898 -2.927.887Pazarlama Giderleri15 -1.128.515 -277.864 -603.975 -272.055Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 54.670.202 33.240.954 21.089.475 25.662.379Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -58.553.223 -25.704.236 -24.232.477 -10.256.576ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)76.580.919 43.735.237 66.835.417 37.501.852Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler10.660.939 15.928.950 8.654.225 15.928.950Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-5.231 -4.484.209 -5.231 -3.841.911FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)87.236.627 55.179.978 75.484.411 49.588.891Finansman Gelirleri17 15.522.876 8.604.471 5.305.021 6.580.828Finansman Giderleri17 -14.071.632 -41.940.454 -8.412.980 -19.607.375SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)88.687.871 21.843.995 72.376.452 36.562.344Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.375.507 4.670.700 -12.191.670 -236.928Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -21.007.689 -1.988.659 -15.359.790 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 12.632.182 6.659.359 3.168.120 -236.928SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)80.312.364 26.514.695 60.184.782 36.325.416DÖNEM KARI (ZARARI)80.312.364 26.514.695 60.184.782 36.325.416Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları80.312.364 26.514.695 60.184.782 36.325.416Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI68.162.786 -51.138.492Dönem Karı (Zararı)80.312.364 26.514.695Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler82.197.528 43.881.520Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler86.881.933 40.247.907Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.758.236 5.419.069Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-5.338.107 -4.796.533Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-5.338.107 -4.796.533Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler8.375.507 -6.659.359Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-10.480.041 11.444.741Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.774.305İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-81.390.702 -121.534.707Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-20.135.160Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-206.232.055 -34.235.010Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-11.465 -14.460.992Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-20.445.576 -8.322.400Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-613.882 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler138.042.524 -62.004.917Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.999.624 -2.511.388Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)19.400.549İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.395.261Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları81.119.190 -51.138.492Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-4.443.453Vergi İadeleri (Ödemeleri)-8.512.951YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-37.435.328Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri84.467.280Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri84.467.280Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-121.902.608Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-121.902.608FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-153.932.077 240.404.141Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri350.000.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri350.000.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-51.315.156İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-51.315.156Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-51.400.103 -72.409.514Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.554.925 -3.411.530Ödenen Temettüler-55.000.000Ödenen Faiz-33.774.815Alınan Faiz5.338.107YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-123.204.619 189.265.649NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-123.204.619 189.265.649DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ216.902.498 36.793.656DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ93.697.879 226.059.305Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 93.697.879 216.902.498Finansal Yatırımlar20.135.160Ticari Alacaklar4 455.047.979 248.815.924İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,5 0 1.037.177İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 455.047.979 247.778.747Diğer Alacaklar6 584.064 572.599İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 584.064 572.599Stoklar8 49.501.768 29.056.192Peşin Ödenmiş Giderler9 15.484.333 15.044.829İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15.484.333 15.044.829ARA TOPLAM634.451.183 510.392.042TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR634.451.183 510.392.042DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6 64.749 64.749İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 64.749 64.749Maddi Duran Varlıklar10 901.959.178 927.372.033Kullanım Hakkı Varlıkları11 32.111.268 34.382.673Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.653.094 13.935.398Peşin Ödenmiş Giderler9 206.650 32.272İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 206.650 32.272TOPLAM DURAN VARLIKLAR936.994.939 975.787.125TOPLAM VARLIKLAR1.571.446.122 1.486.179.167KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 99.778.964 122.327.598Ticari Borçlar5 250.312.650 112.270.126İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 3.251.028 1.023.911İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 247.061.622 111.246.215Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13.594.942 10.091.521Diğer Borçlar6 17.032.185 4.032.561İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 17.032.185 4.032.561Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)158.748.016 139.347.467İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 158.748.016 139.347.467Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü13.358.260 863.522Kısa Vadeli Karşılıklar1.763.964 1.909.059Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.763.964 1.909.059Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.833.491 10.787.522İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.833.491 10.787.522ARA TOPLAM557.422.472 401.629.376TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER557.422.472 401.629.376UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 18.882.547 50.290.474Uzun Vadeli Karşılıklar12 24.004.322 22.769.954Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13.092.099 11.799.363Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar10.912.223 10.970.591Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18 53.789.582 66.765.286TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER96.676.451 139.825.714TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER654.098.923 541.455.090ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar917.347.199 944.724.077Ödenmiş Sermaye13 380.000.000 380.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-51.315.156 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)150.184.250 250.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)255.208.526 292.450.672Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler60.171.583 1.751.164Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları42.785.632 -17.101.788Net Dönem Karı veya Zararı80.312.364 37.624.029TOPLAM ÖZKAYNAKLAR917.347.199 944.724.077TOPLAM KAYNAKLAR1.571.446.122 1.486.179.167Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler280.000.000 129.574.761 1.751.164 -69.965.911 29.620.509 370.980.523 370.980.523Transferler-3.587.367 33.207.876 -29.620.509 0 0Dönem Karı (Zararı)26.514.695 26.514.695 26.514.695Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-829.790 -829.790 -829.790Sermaye Arttırımı100.000.000 248.962.762 348.962.762 348.962.762Dönem Sonu Bakiyeler380.000.000 125.157.604 250.713.926 -36.758.035 26.514.695 745.628.190 745.628.190Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler380.000.000 0 250.000.000 292.450.672 1.751.164 -17.101.788 37.624.029 944.724.077 944.724.077Transferler-47.205.823 -35.868.060 120.697.912 -37.624.029 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)80.312.364 80.312.364 80.312.364Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.374.086 -1.374.086 -1.374.086Kar Payları-1.805.824 7.105.263 -60.299.439 -55.000.000 -55.000.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-51.315.156 -50.804.103 51.315.156 -511.053 -51.315.156 -51.315.156Dönem Sonu Bakiyeler380.000.000 -51.315.156 150.184.250 255.208.526 60.171.583 42.785.632 80.312.364 917.347.199 917.347.199Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)80.312.364 26.514.695 60.184.782 36.325.416DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.374.086 -860.907 -2.006.751 -31.117Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.717.608 -1.076.134 -2.508.441 -38.896Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler343.522 215.227 501.690 7.779Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri343.522 215.227 501.690 7.779Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.374.086 -860.907 -2.006.751 -31.117TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)78.938.278 25.653.788 58.178.031 36.294.299Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları78.938.278 25.653.788 58.178.031 36.294.299http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052490BIST