***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat2.013.440.473 652.081.444 930.092.986 218.275.541Satışların Maliyeti-1.752.760.108 -598.463.997 -763.762.781 -201.005.255TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)260.680.365 53.617.447 166.330.205 17.270.286BRÜT KAR (ZARAR)260.680.365 53.617.447 166.330.205 17.270.286Genel Yönetim Giderleri-19.558.417 -7.077.247 -6.800.712 -2.462.626Pazarlama Giderleri-1.708.033 -542.040 -579.518 -264.176Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler81.573.558 35.591.056 26.903.356 3.540.326Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-84.675.053 -32.875.104 -26.121.830 -12.148.334ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)236.312.420 48.714.112 159.731.501 5.935.476Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18.632.379 29.357.629 7.971.440 13.428.679Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-7.986 -5.231.377 -2.755 -747.168FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)254.936.813 72.840.364 167.700.186 18.616.987Finansman Gelirleri18.045.976 21.610.864 2.523.100 3.072.326Finansman Giderleri-32.694.686 -63.967.108 -18.623.054 -13.049.188SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)240.288.103 30.484.120 151.600.232 8.640.125Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-38.958.668 5.059.846 -30.583.161 389.146Dönem Vergi (Gideri) Geliri-57.751.029 -4.658.583 -36.743.340 -2.669.924Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18.792.361 9.718.429 6.160.179 3.059.070SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)201.329.435 35.543.966 121.017.071 9.029.271DÖNEM KARI (ZARARI)201.329.435 35.543.966 121.017.071 9.029.271Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları201.329.435 35.543.966 121.017.071 9.029.271Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI165.732.091 -41.601.425Dönem Karı (Zararı)201.329.435 35.543.966Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler159.822.699 55.685.263Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler129.140.702 66.675.582Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler724.507 3.660.712Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8.593.463 14.011.815Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler38.958.668 -5.059.846Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-17.594.641 -23.603.000Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-17.594.641 -23.603.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-166.119.584 -127.310.241Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-19.998.157 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-362.884.026 -46.820.858Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-101.622 -54.100Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-25.417.972 -8.140.717Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)4.787.037 37.841.916Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler177.518.429 -119.524.356Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler23.393.097 -16.537.985Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)22.835.994 84.036.352İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13.747.636 -58.110.493Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları195.032.550 -36.081.012Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-6.803.089 -1.100.699Vergi İadeleri (Ödemeleri)-22.497.370 -4.419.714YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-67.986.477 -13.196.411Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri105.802.939 127.374.966Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-173.789.416 -140.571.377FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-206.572.530 203.418.692Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri350.000.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri350.000.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-59.993.755 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-59.993.755Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-87.488.532 -134.176.362Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-87.488.532 -134.176.362Ödenen Temettüler-55.000.000Ödenen Faiz-4.090.243 -12.404.946YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-108.826.916 148.620.856NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-108.826.916 148.620.856DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ216.902.498 36.793.656DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ108.075.582 185.414.512Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri108.075.582 216.902.498Finansal Yatırımlar19.998.157Ticari Alacaklar604.987.901 248.815.924İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar1.212.718 1.037.177İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar603.775.183 247.778.747Diğer Alacaklar674.221 572.599İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar674.221 572.599Stoklar54.474.164 29.056.192Peşin Ödenmiş Giderler9.999.338 15.044.829İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9.999.338 15.044.829ARA TOPLAM798.209.363 510.392.042TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR798.209.363 510.392.042DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar85.442 64.749İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar85.442 64.749Maddi Duran Varlıklar902.253.815 927.372.033Kullanım Hakkı Varlıkları40.408.898 34.382.673Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.603.786 13.935.398Peşin Ödenmiş Giderler290.726 32.272İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler290.726 32.272TOPLAM DURAN VARLIKLAR944.642.667 975.787.125TOPLAM VARLIKLAR1.742.852.030 1.486.179.167KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları73.416.285 122.327.598Ticari Borçlar287.579.726 112.270.126İlişkili Taraflara Ticari Borçlar2.147.402 1.023.911İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar285.432.324 111.246.215Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18.531.734 10.091.521Diğer Borçlar27.425.658 4.032.561İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar27.425.658 4.032.561Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)162.183.461 139.347.467İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)162.183.461 139.347.467Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü36.117.181 863.522Kısa Vadeli Karşılıklar2.274.692 1.909.059Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.274.692 1.909.059Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10.787.522İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10.787.522ARA TOPLAM607.528.737 401.629.376TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER607.528.737 401.629.376UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar33.517.874 50.290.474İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar33.517.874 50.290.474Uzun Vadeli Karşılıklar27.129.290 22.769.954Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15.399.067 11.799.363Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar11.730.223 10.970.591Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü47.101.614 66.765.286TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER107.748.778 139.825.714TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER715.277.515 541.455.090ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.027.574.515 944.724.077Ödenmiş Sermaye380.000.000 380.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-59.993.755Paylara İlişkin Primler (İskontolar)141.505.651 250.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)247.146.978 292.450.672Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler68.850.182 1.751.164Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları48.736.024 -17.101.788Net Dönem Karı veya Zararı201.329.435 37.624.029TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.027.574.515 944.724.077TOPLAM KAYNAKLAR1.742.852.030 1.486.179.167Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler280.000.000 129.574.761 1.751.164 -69.965.911 29.620.509 370.980.523 0 370.980.523Transferler29.620.509 -29.620.509 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-23.835.696 35.543.966 11.708.270 11.708.270Sermaye Arttırımı100.000.000 250.000.000 350.000.000 350.000.000Dönem Sonu Bakiyeler380.000.000 250.000.000 105.739.065 1.751.164 -40.345.402 35.543.966 732.688.793 732.688.793Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler380.000.000 250.000.000 292.450.672 1.751.164 -17.101.788 37.624.029 944.724.077 944.724.077Transferler-47.205.823 -41.818.452 126.648.304 -37.624.029 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.485.242 201.329.435 197.844.193 197.844.193Kar Payları-1.805.824 7.105.263 -60.299.439 -55.000.000 -55.000.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-59.993.755 -59.482.702 59.993.755 -511.053 -59.993.755 -59.993.755Dönem Sonu Bakiyeler380.000.000 -59.993.755 141.505.651 247.146.978 68.850.182 48.736.024 1.027.574.515 1.027.574.515Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)201.329.435 35.543.966 121.017.071 9.029.271DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.485.242 -23.835.696 -2.111.156 -22.974.789Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-23.005.906 -23.005.906Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.356.553 -1.037.238 -2.638.945 38.896Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler871.311 207.448 527.789 -7.779Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri871.311 207.448 527.789 -7.779Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.485.242 -23.835.696 -2.111.156 -22.974.789TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)197.844.193 11.708.270 118.905.915 -13.945.518Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları197.844.193 11.708.270 118.905.915 -13.945.518http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074868BIST