***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2022 19:26
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
2.013.440.473 652.081.444 930.092.986 218.275.541
Satışların Maliyeti
-1.752.760.108 -598.463.997 -763.762.781 -201.005.255
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
260.680.365 53.617.447 166.330.205 17.270.286
BRÜT KAR (ZARAR)
260.680.365 53.617.447 166.330.205 17.270.286
Genel Yönetim Giderleri
-19.558.417 -7.077.247 -6.800.712 -2.462.626
Pazarlama Giderleri
-1.708.033 -542.040 -579.518 -264.176
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
81.573.558 35.591.056 26.903.356 3.540.326
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-84.675.053 -32.875.104 -26.121.830 -12.148.334
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
236.312.420 48.714.112 159.731.501 5.935.476
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18.632.379 29.357.629 7.971.440 13.428.679
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-7.986 -5.231.377 -2.755 -747.168
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
254.936.813 72.840.364 167.700.186 18.616.987
Finansman Gelirleri
18.045.976 21.610.864 2.523.100 3.072.326
Finansman Giderleri
-32.694.686 -63.967.108 -18.623.054 -13.049.188
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
240.288.103 30.484.120 151.600.232 8.640.125
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-38.958.668 5.059.846 -30.583.161 389.146
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-57.751.029 -4.658.583 -36.743.340 -2.669.924
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18.792.361 9.718.429 6.160.179 3.059.070
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
201.329.435 35.543.966 121.017.071 9.029.271
DÖNEM KARI (ZARARI)
201.329.435 35.543.966 121.017.071 9.029.271
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
201.329.435 35.543.966 121.017.071 9.029.271
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
165.732.091 -41.601.425
Dönem Karı (Zararı)
201.329.435 35.543.966
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
159.822.699 55.685.263
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
129.140.702 66.675.582
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
724.507 3.660.712
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.593.463 14.011.815
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
38.958.668 -5.059.846
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-17.594.641 -23.603.000
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-17.594.641 -23.603.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-166.119.584 -127.310.241
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-19.998.157 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-362.884.026 -46.820.858
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-101.622 -54.100
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-25.417.972 -8.140.717
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
4.787.037 37.841.916
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
177.518.429 -119.524.356
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.393.097 -16.537.985
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
22.835.994 84.036.352
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.747.636 -58.110.493
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
195.032.550 -36.081.012
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-6.803.089 -1.100.699
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-22.497.370 -4.419.714
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-67.986.477 -13.196.411
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
105.802.939 127.374.966
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-173.789.416 -140.571.377
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-206.572.530 203.418.692
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
350.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
350.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-59.993.755 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-59.993.755
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-87.488.532 -134.176.362
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-87.488.532 -134.176.362
Ödenen Temettüler
-55.000.000
Ödenen Faiz
-4.090.243 -12.404.946
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-108.826.916 148.620.856
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-108.826.916 148.620.856
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
216.902.498 36.793.656
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
108.075.582 185.414.512
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
108.075.582 216.902.498
Finansal Yatırımlar
19.998.157
Ticari Alacaklar
604.987.901 248.815.924
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
1.212.718 1.037.177
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
603.775.183 247.778.747
Diğer Alacaklar
674.221 572.599
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
674.221 572.599
Stoklar
54.474.164 29.056.192
Peşin Ödenmiş Giderler
9.999.338 15.044.829
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.999.338 15.044.829
ARA TOPLAM
798.209.363 510.392.042
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
798.209.363 510.392.042
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
85.442 64.749
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
85.442 64.749
Maddi Duran Varlıklar
902.253.815 927.372.033
Kullanım Hakkı Varlıkları
40.408.898 34.382.673
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.603.786 13.935.398
Peşin Ödenmiş Giderler
290.726 32.272
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
290.726 32.272
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
944.642.667 975.787.125
TOPLAM VARLIKLAR
1.742.852.030 1.486.179.167
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
73.416.285 122.327.598
Ticari Borçlar
287.579.726 112.270.126
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
2.147.402 1.023.911
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
285.432.324 111.246.215
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18.531.734 10.091.521
Diğer Borçlar
27.425.658 4.032.561
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
27.425.658 4.032.561
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
162.183.461 139.347.467
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
162.183.461 139.347.467
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36.117.181 863.522
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.274.692 1.909.059
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.274.692 1.909.059
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.787.522
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.787.522
ARA TOPLAM
607.528.737 401.629.376
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
607.528.737 401.629.376
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
33.517.874 50.290.474
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
33.517.874 50.290.474
Uzun Vadeli Karşılıklar
27.129.290 22.769.954
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15.399.067 11.799.363
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11.730.223 10.970.591
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
47.101.614 66.765.286
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
107.748.778 139.825.714
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
715.277.515 541.455.090
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.027.574.515 944.724.077
Ödenmiş Sermaye
380.000.000 380.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-59.993.755
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
141.505.651 250.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
247.146.978 292.450.672
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
68.850.182 1.751.164
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
48.736.024 -17.101.788
Net Dönem Karı veya Zararı
201.329.435 37.624.029
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.027.574.515 944.724.077
TOPLAM KAYNAKLAR
1.742.852.030 1.486.179.167
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
280.000.000 129.574.761 1.751.164 -69.965.911 29.620.509 370.980.523 0 370.980.523
Transferler
29.620.509 -29.620.509 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.835.696 35.543.966 11.708.270 11.708.270
Sermaye Arttırımı
100.000.000 250.000.000 350.000.000 350.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
380.000.000 250.000.000 105.739.065 1.751.164 -40.345.402 35.543.966 732.688.793 732.688.793
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
380.000.000 250.000.000 292.450.672 1.751.164 -17.101.788 37.624.029 944.724.077 944.724.077
Transferler
-47.205.823 -41.818.452 126.648.304 -37.624.029 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.485.242 201.329.435 197.844.193 197.844.193
Kar Payları
-1.805.824 7.105.263 -60.299.439 -55.000.000 -55.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-59.993.755 -59.482.702 59.993.755 -511.053 -59.993.755 -59.993.755
Dönem Sonu Bakiyeler
380.000.000 -59.993.755 141.505.651 247.146.978 68.850.182 48.736.024 1.027.574.515 1.027.574.515
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
201.329.435 35.543.966 121.017.071 9.029.271
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.485.242 -23.835.696 -2.111.156 -22.974.789
Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-23.005.906 -23.005.906
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.356.553 -1.037.238 -2.638.945 38.896
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
871.311 207.448 527.789 -7.779
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
871.311 207.448 527.789 -7.779
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.485.242 -23.835.696 -2.111.156 -22.974.789
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
197.844.193 11.708.270 118.905.915 -13.945.518
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
197.844.193 11.708.270 118.905.915 -13.945.518
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074868
BIST