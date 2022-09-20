***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 10.08.2022Genel Kurul Tarihi 14.09.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.09.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KAĞITHANEAdres Sheraton İstanbul Levent Hotel Büyükdere Cad. No:3-4 Kağıthane/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın görüşülmesi ve onaylanması3 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin görüşülmesi ve onaylanması4 - Pay Geri Alım Programı sonuçlarının görüşülmesi ve onaylanması5 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Bogazici Beton Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı(SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Bogazici Beton 2022 Olağanüstü Genel Kurul Gündem Maddeleri Açıklamaları.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Bogazici Beton 2022 Olağanüstü Genel Kurul Çağrı Ekleri.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimiz, Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını 14 Eylül 2022 Çarşamba günü saat 11:00'de gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Sheraton İstanbul Levent Büyükdere Cad. No:3-4 4.Levent Kağıthane/İSTANBUL adresinde gerçekleştirmiştir.Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Olağanüstü Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.SaygılarımızlaBoğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim KuruluGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 20.09.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Boğaziçi Beton Olağanüstü Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi 14_09_2022.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Boğaziçi Beton Olağanüstü Genel Kurul 2022 Toplantı Tutanağı 14.09.2022.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimiz, Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını 14 Eylül 2022 Çarşamba günü saat 11:00'de gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Sheraton İstanbul Levent Büyükdere Cad. No:3-4 4.Levent Kağıthane/İSTANBUL adresinde gerçekleştirmiştir.Olağanüstü Genel Kurul tescili 20.09.2022 tarih 10664 sayılı ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.SaygılarımızlaBoğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kuruluhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064234BIST