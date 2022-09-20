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***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.09.2022 14:03
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 10.08.2022
Genel Kurul Tarihi 14.09.2022
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.09.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Sheraton İstanbul Levent Hotel Büyükdere Cad. No:3-4 Kağıthane/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın görüşülmesi ve onaylanması
3 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin görüşülmesi ve onaylanması
4 - Pay Geri Alım Programı sonuçlarının görüşülmesi ve onaylanması
5 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bogazici Beton Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı(SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Bogazici Beton 2022 Olağanüstü Genel Kurul Gündem Maddeleri Açıklamaları.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Bogazici Beton 2022 Olağanüstü Genel Kurul Çağrı Ekleri.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimiz, Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını 14 Eylül 2022 Çarşamba günü saat 11:00'de gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Sheraton İstanbul Levent Büyükdere Cad. No:3-4 4.Levent Kağıthane/İSTANBUL adresinde gerçekleştirmiştir.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Olağanüstü Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 20.09.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Boğaziçi Beton Olağanüstü Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi 14_09_2022.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Boğaziçi Beton Olağanüstü Genel Kurul 2022 Toplantı Tutanağı 14.09.2022.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimiz, Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını 14 Eylül 2022 Çarşamba günü saat 11:00'de gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Sheraton İstanbul Levent Büyükdere Cad. No:3-4 4.Levent Kağıthane/İSTANBUL adresinde gerçekleştirmiştir.
Olağanüstü Genel Kurul tescili 20.09.2022 tarih 10664 sayılı ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
Saygılarımızla
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064234


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