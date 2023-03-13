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***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

13.03.2023 18:39
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması


***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Boğaziçi Beton Sanayi ve Tic. A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Boğaziçi Beton Sanayi ve Tic. A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
29.03.2022-13.01.2023
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu'nun 07.03.2023 tarihinde yapmış olduğu  toplantı sonucunda,29 Mart 2022 tarihli  Yönetim  Kurulu toplantısı kararı ile başlatılıp,08 Agustos 2022 tarihinde tamamlanan 1. Pay Geri Alım Programı dahilinde ve 13 Ocak 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı kararı ile başlatılan ve 06 Mart 2023 tarihinde tamamlanan 2. Pay Geri Alım Programı dahilinde pay geri alım işlemi tamamlanan  toplam 15.926,440 TL nominal değerli paydan  12.600.000 TL nominal değerli geri alınan payın elden çıkarılmasına ( satışına) karar verilmişti.
Bu karar doğrultusunda    Borsa İstanbul'da Toptan Alış/Satış bildirimi kapsamında   blok satış  yöntemiyle 1 TL nominal değerli pay için 15 TL fiyat üzerinden  yatırımcılara satışına ilişkin süreç tamamlanmıştır.
Satışı yapılan payların sermayeye oranı %3,3157'dir.
Geri Alınan Kalan payların nominal değeri 3.326.440  TL olup sermayeye  oranı ise %0,87537'dir.
Saygılarımızla,
Boğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu 

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
BOBET 09/03/2023 12.600.000 % 3,3157 15 % 0,87537 116.116.855 -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123685


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GOKNR 14,64 26.429.255 % 9,99  
ALFAS 291,70 290.642.413 % 9,99  
EMKEL 10,25 309.317.583 % 9,98  
VKING 40,12 25.499.544 % 9,98  
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Frank 20,7159 20,8407 % 0,00  
Riyal 5,0388 5,0641 % 0,05  
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Tam 7.879 7.944 -14,00  
Yarım 3.849 3.887 -7,00  
Çeyrek 1.924 1.944 -3,00  
Gümüş.Ons 21,76 21,79 -0,04  
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B. Petrol 80,75 80,75 0,06  
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