***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkBoğaziçi Beton Sanayi ve Tic. A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkBoğaziçi Beton Sanayi ve Tic. A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi29.03.2022-13.01.2023Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 07.03.2023 tarihinde yapmış olduğu toplantı sonucunda,29 Mart 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı kararı ile başlatılıp,08 Agustos 2022 tarihinde tamamlanan 1. Pay Geri Alım Programı dahilinde ve 13 Ocak 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı kararı ile başlatılan ve 06 Mart 2023 tarihinde tamamlanan 2. Pay Geri Alım Programı dahilinde pay geri alım işlemi tamamlanan toplam 15.926,440 TL nominal değerli paydan 12.600.000 TL nominal değerli geri alınan payın elden çıkarılmasına ( satışına) karar verilmişti.Bu karar doğrultusunda Borsa İstanbul'da Toptan Alış/Satış bildirimi kapsamında blok satış yöntemiyle 1 TL nominal değerli pay için 15 TL fiyat üzerinden yatırımcılara satışına ilişkin süreç tamamlanmıştır.Satışı yapılan payların sermayeye oranı %3,3157'dir.Geri Alınan Kalan payların nominal değeri 3.326.440 TL olup sermayeye oranı ise %0,87537'dir.Saygılarımızla,Boğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ş.Yönetim KuruluGeri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarBOBET 09/03/2023 12.600.000 % 3,3157 15 % 0,87537 116.116.855 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123685BIST