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***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

08.06.2023 19:15
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması


***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Boğaziçi Beton Sanayi ve Tic.A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Boğaziçi Beton Sanayi ve Tic.A.Ş
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
29.03.2022-13.01.2023
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

29 Mart 2022 tarihli  Yönetim  Kurulu toplantısı kararı ile başlatılıp,08 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanan 1. Pay Geri Alım Programı dahilinde ve 13 Ocak 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı kararı ile başlatılan ve 06 Mart 2023 tarihinde tamamlanan 2. Pay Geri Alım Programı dahilinde pay geri alım işlemi tamamlanan  toplam 15.926,440 TL nominal değerli paydan  12.600.000 TL nominal değerli geri alınan pay 07.03.2023 tarihli karar ile  elden çıkarılması ( satışı)  işlemi yapılmıştı.   
Şirket Yönetim Kurulu'nun yapmış olduğu  toplantı sonucunda  alınan kararla  Geri Alım Yapılan paylardan kalan 3.326.440 TL nominal payın  tamamının,  07.06.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da  Özel Emir Satış yöntemiyle  1 TL nominal değerli pay için  19 TL fiyat üzerinden satışı gerçekleştirilmiştir. Satışı yapılan  3.326.440 TL  nominal payın  sermayeye oranı %0,87538'dir.
Gerçekleştirilen  satış işlemi ile Şirketimizde geri  alım programı çerçevesinde alınan pay kalmamıştır.
  
Saygılarımızla 
Boğaziçi  Beton San. ve Tic. A.Ş.

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
BOBET 07/06/2023 3.326.440 % 0,87538 19 % 0 19.964.841 -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157452


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AYCES 97,45 44.122.214 % 9,99  
EGPRO 91,50 93.254.626 % 9,98  
TETMT 227,10 20.483.969 % 9,98  
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Sterlin 28,8985 29,0434 % 0,19  
Frank 25,5709 25,7249 % 0,46  
Riyal 6,1379 6,1687 % -0,74  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.964 1.964 23,78  
Altın Gr. 1.462 1.462 11,51  
Cumhuriyet 9.886 10.035 50,00  
Tam 9.828 10.096 50,52  
Yarım 4.775 4.865 -4,00  
Çeyrek 2.380 2.429 -5,00  
Gümüş.Ons 24,24 24,26 0,81  
Gümüş Gr. 18,06 18,08 0,53  
B. Petrol 75,80 75,80 -1,15  
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