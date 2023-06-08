***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.06.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkBoğaziçi Beton Sanayi ve Tic.A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkBoğaziçi Beton Sanayi ve Tic.A.Şİlgili Geri Alım Programının Tarihi29.03.2022-13.01.2023Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalar29 Mart 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı kararı ile başlatılıp,08 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanan 1. Pay Geri Alım Programı dahilinde ve 13 Ocak 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı kararı ile başlatılan ve 06 Mart 2023 tarihinde tamamlanan 2. Pay Geri Alım Programı dahilinde pay geri alım işlemi tamamlanan toplam 15.926,440 TL nominal değerli paydan 12.600.000 TL nominal değerli geri alınan pay 07.03.2023 tarihli karar ile elden çıkarılması ( satışı) işlemi yapılmıştı.Şirket Yönetim Kurulu'nun yapmış olduğu toplantı sonucunda alınan kararla Geri Alım Yapılan paylardan kalan 3.326.440 TL nominal payın tamamının, 07.06.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da Özel Emir Satış yöntemiyle 1 TL nominal değerli pay için 19 TL fiyat üzerinden satışı gerçekleştirilmiştir. Satışı yapılan 3.326.440 TL nominal payın sermayeye oranı %0,87538'dir.Gerçekleştirilen satış işlemi ile Şirketimizde geri alım programı çerçevesinde alınan pay kalmamıştır.SaygılarımızlaBoğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ş.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarBOBET 07/06/2023 3.326.440 % 0,87538 19 % 0 19.964.841 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157452BIST