***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
08.06.2023 19:15
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Boğaziçi Beton Sanayi ve Tic.A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Boğaziçi Beton Sanayi ve Tic.A.Ş
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
29.03.2022-13.01.2023
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
29 Mart 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı kararı ile başlatılıp,08 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanan 1. Pay Geri Alım Programı dahilinde ve 13 Ocak 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı kararı ile başlatılan ve 06 Mart 2023 tarihinde tamamlanan 2. Pay Geri Alım Programı dahilinde pay geri alım işlemi tamamlanan toplam 15.926,440 TL nominal değerli paydan 12.600.000 TL nominal değerli geri alınan pay 07.03.2023 tarihli karar ile elden çıkarılması ( satışı) işlemi yapılmıştı.
Şirket Yönetim Kurulu'nun yapmış olduğu toplantı sonucunda alınan kararla Geri Alım Yapılan paylardan kalan 3.326.440 TL nominal payın tamamının, 07.06.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da Özel Emir Satış yöntemiyle 1 TL nominal değerli pay için 19 TL fiyat üzerinden satışı gerçekleştirilmiştir. Satışı yapılan 3.326.440 TL nominal payın sermayeye oranı %0,87538'dir.
Gerçekleştirilen satış işlemi ile Şirketimizde geri alım programı çerçevesinde alınan pay kalmamıştır.
Saygılarımızla
Boğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ş.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
BOBET 07/06/2023 3.326.440 % 0,87538 19 % 0 19.964.841 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157452
BIST