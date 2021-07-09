***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
09.07.2021 18:11
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetim Sorumlu Komite tarafından hazırlanan Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu ekde sunulmuştur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950058
BIST
18:001.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,14
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.382
En Düşük
1.372
18:008,6596
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0331
|Açılış
|: 8,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6497
18:0010,2820
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0342
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2545
18:00503,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,03
|Açılış
|: 503,27
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler18:00
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|ERBOS
|133,80
|167.654.796
|% 9,94
|
|NTGAZ
|8,43
|120.198.914
|% 9,91
|
|KUTPO
|51,90
|125.991.196
|% 8,85
|
|BASCM
|13,20
|196.579
|% 6,88
|
|FADE
|17,47
|49.450.029
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|33.816.223
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|232.876.279
|% -9,84
|
|DENGE
|1,18
|3.895.695
|% -9,23
|
|KTSKR
|17,19
|79.013.947
|% -9,05
|
|GARAN
|8,54
|763.310.871
|% -0,23
|
|THYAO
|13,57
|725.394.226
|% -0,66
|
|KRDMD
|7,24
|716.516.543
|% 2,26
|
|PETKM
|5,44
|699.144.339
|% 1,87
|
|EREGL
|18,01
|556.769.465
|% 2,56
|
|PEKGY
|1,10
|232.876.279
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,29
|364.175.126
|% 1,78
|
|EKGYO
|1,85
|238.692.917
|% -0,54
|
|PETKM
|5,44
|699.144.339
|% 1,87
|
|KRDMD
|7,24
|716.516.543
|% 2,26
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6575
|8,6596
|% -0,38
|
|Euro
|10,2728
|10,2820
|% -0,33
|
|Sterlin
|11,9264
|11,9862
|% -0,26
|
|Frank
|9,4198
|9,4766
|% -0,50
|
|Riyal
|2,2997
|2,3113
|% -0,52
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|5,66
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-1,16
|
|Cumhuriyet
|3.329
|3.379
|-12,00
|
|Tam
|3.320
|3.404
|-5,89
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|-2,85
|
|Çeyrek
|805
|823
|-1,42
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,27
|0,01
|
|B. Petrol
|75,52
|75,52
|1,40
|