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***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

09.07.2021 18:11



***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )

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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetim Sorumlu Komite tarafından hazırlanan Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu ekde sunulmuştur.
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950058


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