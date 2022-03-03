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***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

03.03.2022 09:05
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlar


***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )

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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

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Açıklamalar

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. 01.01.2021-31.12.2021 Dönemi  Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu Ekte Yer almaktadır.
Saygılarımızla 
Boğaziçi Beton San. Ve Tic. A.Ş.
Denetim Komitesi 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006721


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10:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.928 1.929 3,18  
Altın Gr. 875 875 2,86  
Cumhuriyet 5.816 5.904 104,00  
Tam 5.780 5.926 95,35  
Yarım 2.794 2.867 46,13  
Çeyrek 1.401 1.433 23,06  
Gümüş.Ons 25,35 25,38 0,09  
Gümüş Gr. 11,48 11,50 0,05  
B. Petrol 117 117 3,84  
Seans Raporu 10:02
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