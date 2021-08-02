***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.08.2021 14:41
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 27.07.2021 Tarih 2021/39 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme lisanslarina sahip Ali Öcal'ın atanmasına ve 02.08.2021 tarihi itibari ile göreve başlamasına oy birliği ile karar verilmiştir. Saygılarımızla. Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
Adı Soyadı: Ali Öcal
Ünvanı : Yatırımcı İlişkileri Müdürü
İrtibat BilgileriDirekt Hat : 0212 289 77 47 Fax : 0212 289 68 52 E-Posta : aocal@bogaziciberon.com Görev Şekli : Tam Zamanlı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954130
BIST
14:581.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,26
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.402
En Düşük
1.395
14:588,3474
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -0,0907
|Açılış
|: 8,3530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4380
|
8,4787
En Düşük
8,3333
14:589,9285
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -0,1080
|Açılış
|: 9,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0813
En Düşük
9,9040
14:58486,55
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -5,69
|Açılış
|: 486,55
|
|Önceki Kapanış
|: 492,24
|
493,98
En Düşük
485,69
BIST En Aktif Hisseler14:56
|IDGYO
|3,30
|71.934.216
|% 10,00
|
|KTSKR
|24,22
|20.264.646
|% 9,99
|
|ORMA
|28,62
|390.838
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,17
|17.026.333
|% 9,98
|
|INTEM
|39,56
|6.216.137
|% 9,95
|
|METUR
|6,14
|138.053.335
|% -9,97
|
|KARYE
|9,93
|70.324.233
|% -8,90
|
|MMCAS
|6,50
|131.193
|% -8,45
|
|KARSN
|4,21
|620.075.894
|% -7,88
|
|ATSYH
|3,53
|195.852
|% -7,11
|
|KARSN
|4,21
|620.075.894
|% -7,88
|
|GARAN
|8,55
|591.230.713
|% 0,35
|
|ASELS
|15,93
|549.118.623
|% 2,71
|
|THYAO
|12,89
|410.090.327
|% 1,26
|
|YKBNK
|2,43
|366.443.162
|% 1,67
|
|YKBNK
|2,43
|366.443.162
|% 1,67
|
|KARSN
|4,21
|620.075.894
|% -7,88
|
|ODAS
|1,31
|185.478.345
|% -1,82
|
|EKGYO
|1,81
|247.636.043
|% -0,55
|
|CEMAS
|1,31
|94.321.331
|% -0,76
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3488
|8,3515
|% -1,03
|
|Euro
|9,9259
|9,9321
|% -1,04
|
|Sterlin
|11,5767
|11,6347
|% -1,02
|
|Frank
|9,1896
|9,2450
|% -0,96
|
|Riyal
|2,2214
|2,2325
|% -0,97
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-5,66
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-6,19
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.269
|-46,00
|
|Tam
|3.205
|3.286
|-45,47
|
|Yarım
|1.549
|1.589
|-21,99
|
|Çeyrek
|777
|795
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,49
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,85
|-0,08
|
|B. Petrol
|74,53
|74,53
|-0,88
|
Seans Raporu
14:56
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