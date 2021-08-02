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***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.08.2021 14:41



***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 27.07.2021 Tarih 2021/39 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme lisanslarina sahip  Ali Öcal'ın atanmasına ve 02.08.2021 tarihi itibari ile göreve başlamasına oy birliği ile karar verilmiştir. Saygılarımızla. Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 
Adı Soyadı: Ali Öcal 
Ünvanı      : Yatırımcı İlişkileri Müdürü 
İrtibat BilgileriDirekt Hat : 0212 289 77 47                       Fax   :  0212 289 68 52  E-Posta              : aocal@bogaziciberon.com Görev Şekli           : Tam Zamanlı 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954130


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