***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBoğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 27.07.2021 Tarih 2021/39 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme lisanslarina sahip Ali Öcal'ın atanmasına ve 02.08.2021 tarihi itibari ile göreve başlamasına oy birliği ile karar verilmiştir. Saygılarımızla. Yatırımcı İlişkileri YöneticisiAdı Soyadı: Ali ÖcalÜnvanı : Yatırımcı İlişkileri Müdürüİrtibat BilgileriDirekt Hat : 0212 289 77 47 Fax : 0212 289 68 52 E-Posta : aocal@bogaziciberon.com Görev Şekli : Tam Zamanlıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954130BIST