***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.08.2021 14:45
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 29.07.2021 Tarih 2021/40 sayılı kararı ile İç Kontrol,İç Denetim ve Risk Yönetimi Bölümü Yöneticisi olarak Fatih Şanlı'nın atanmasına ve 02.08.2021 tarihi itibari ile göreve başlamasına oy birliği ile karar verilmiştir. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954132
BIST
15:081.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 8,30
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.402
En Düşük
1.395
15:088,3523
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0858
|Açılış
|: 8,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4380
|
8,4787
En Düşük
8,3333
15:089,9305
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -0,1060
|Açılış
|: 9,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0813
En Düşük
9,9040
15:08485,26
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -6,98
|Açılış
|: 485,26
|
|Önceki Kapanış
|: 492,24
|
493,98
En Düşük
485,24
BIST En Aktif Hisseler15:08
|IDGYO
|3,30
|74.262.933
|% 10,00
|
|KTSKR
|24,22
|20.291.119
|% 9,99
|
|ORMA
|28,62
|390.838
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,17
|17.038.309
|% 9,98
|
|BURVA
|25,20
|16.408.769
|% 9,95
|
|METUR
|6,14
|138.166.378
|% -9,97
|
|KARYE
|9,93
|76.563.073
|% -8,90
|
|MMCAS
|6,50
|131.193
|% -8,45
|
|KARSN
|4,21
|623.555.783
|% -7,88
|
|ATSYH
|3,53
|195.852
|% -7,11
|
|KARSN
|4,21
|623.555.783
|% -7,88
|
|GARAN
|8,56
|608.598.164
|% 0,47
|
|ASELS
|15,93
|557.475.319
|% 2,71
|
|THYAO
|12,92
|417.670.227
|% 1,49
|
|YKBNK
|2,44
|376.695.491
|% 2,09
|
|YKBNK
|2,44
|376.695.491
|% 2,09
|
|KARSN
|4,21
|623.555.783
|% -7,88
|
|ODAS
|1,32
|187.638.407
|% -1,07
|
|EKGYO
|1,82
|248.358.363
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,30
|94.854.413
|% -1,52
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3475
|8,3523
|% -1,02
|
|Euro
|9,9009
|9,9305
|% -1,06
|
|Sterlin
|11,5715
|11,6295
|% -1,06
|
|Frank
|9,1895
|9,2449
|% -0,96
|
|Riyal
|2,2208
|2,2319
|% -1,00
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-5,66
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-6,19
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.269
|-46,00
|
|Tam
|3.205
|3.286
|-45,47
|
|Yarım
|1.549
|1.589
|-21,99
|
|Çeyrek
|777
|795
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,49
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,85
|-0,08
|
|B. Petrol
|74,53
|74,53
|-0,88
|
Seans Raporu
15:08
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-
15:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 18 artarak (% 0.34 ) 1, 236
-
15:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, IDGYO, SUMAS, DAGI, BURCE, ORMA, KTSKR, BURVA, IZFAS, INTEM
-
15:23
TUCLK, SAFKR, AKSUE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:23
MERIT, METUR, ODAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:23CEOEM
Yüzde 4.48 oranında artışla 9.09 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 574, 320 adet işlem