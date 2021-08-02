***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBoğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 29.07.2021 Tarih 2021/40 sayılı kararı ile İç Kontrol,İç Denetim ve Risk Yönetimi Bölümü Yöneticisi olarak Fatih Şanlı'nın atanmasına ve 02.08.2021 tarihi itibari ile göreve başlamasına oy birliği ile karar verilmiştir. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954132BIST