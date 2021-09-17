***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 15.09.2021 tarih 2021-54 sayılı kararı ile Hasanpaşa Mah.Taşköprü Kurbağalıdere Mevkii Eski Salı Pazarı yanı Kadıköy-İstanbul adresindeki ek mobil hazır üretim tesisinin mevcud projedeki işin bitmesi sebebi ile30/09/2021 tarihi itibariyle kapatılmasına oy birliği ile karar vermiştir. Boğaziçi Beton Sanayi ve Tic.A.Ş. Yönetim Kuruluhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964251BIST