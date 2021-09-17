***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.09.2021 14:18
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 15.09.2021 tarih 2021-54 sayılı kararı ile Hasanpaşa Mah.Taşköprü Kurbağalıdere Mevkii Eski Salı Pazarı yanı Kadıköy-İstanbul adresindeki ek mobil hazır üretim tesisinin mevcud projedeki işin bitmesi sebebi ile30/09/2021 tarihi itibariyle kapatılmasına oy birliği ile karar vermiştir. Boğaziçi Beton Sanayi ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964251
BIST
15:381.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,54
|Açılış
|: 1.424
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|Önceki Kapanış
|: 1.418
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1.427
En Düşük
1.415
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|Açılış
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En Düşük
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488,34
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler15:38
|TEZOL
|18,44
|12.599.296
|% 9,96
|
|GARFA
|10,28
|5.314.116
|% 9,95
|
|UNLU
|5,94
|100.583.250
|% 8,39
|
|KLNMA
|23,84
|1.722.137
|% 7,68
|
|HURGZ
|2,39
|48.694.905
|% 7,17
|
|ISKPL
|7,21
|260.384.286
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,05
|64.317.595
|% -9,48
|
|KTSKR
|66,00
|21.730.651
|% -8,46
|
|BASCM
|9,80
|143.381
|% -6,67
|
|TACTR
|25,48
|250.779
|% -6,67
|
|THYAO
|12,74
|1.150.188.103
|% 2,17
|
|GARAN
|9,50
|798.153.603
|% 0,00
|
|YEOTK
|52,45
|401.098.224
|% 1,25
|
|TUPRS
|109,30
|341.775.553
|% 1,11
|
|YKBNK
|2,48
|330.608.263
|% 0,40
|
|YKBNK
|2,48
|330.608.263
|% 0,40
|
|THYAO
|12,74
|1.150.188.103
|% 2,17
|
|GARAN
|9,50
|798.153.603
|% 0,00
|
|IHGZT
|1,05
|64.317.595
|% -9,48
|
|KRDMD
|6,82
|300.466.407
|% -0,73
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5964
|8,5992
|% 0,86
|
|Euro
|10,1272
|10,1343
|% 0,75
|
|Sterlin
|11,8321
|11,8914
|% 0,96
|
|Frank
|9,2322
|9,2878
|% 0,91
|
|Riyal
|2,2864
|2,2978
|% 0,90
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|5,19
|
|Altın Gr.
|487
|487
|6,61
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.267
|27,00
|
|Tam
|3.208
|3.289
|34,01
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|16,46
|
|Çeyrek
|778
|796
|8,22
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,87
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,08
|
|B. Petrol
|75,41
|75,41
|-0,26
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