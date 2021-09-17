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***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.09.2021 14:18



***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 15.09.2021 tarih 2021-54 sayılı kararı ile Hasanpaşa  Mah.Taşköprü Kurbağalıdere Mevkii Eski Salı Pazarı yanı Kadıköy-İstanbul adresindeki ek mobil  hazır üretim tesisinin mevcud projedeki işin bitmesi sebebi ile30/09/2021 tarihi itibariyle kapatılmasına oy birliği ile karar vermiştir. Boğaziçi Beton Sanayi ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964251


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Gümüş Gr. 6,35 6,36 0,08  
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