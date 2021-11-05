***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİYÖNETİM KURULU KARARIKARAR NO : 2021-56KARAR TARİHİ : 05.11.2021KARARIN KONUSU BALTALİMANI MOBİL HAZIR BETON ÜRETİM TESİSİ KAPANIŞITOPLANTIYA KATILANLAR : Abdurrahim Zengin,Suat Zengin,Ertan Zengin,Ahmet Kagan Yıldırım,Mehmet Vedat GücüyenerKARARIN METNİŞirket Yönetim kurulu yukarıda belirtilen tarihte şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen kararı almıştır.1-) Baltalimanı Çayır Caddesi N28-1 Sarıyer-İstanbul adresindeki Baltalimanı Mobil Hazır Beton Üretim tesisinin mevcud projedeki işin bitmesi sebebi ile 05/11/2021 tarihi itibariyle kapatılmasına oy birliği ile karar verilmiştirBoğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kuruluhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975144BIST