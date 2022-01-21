***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21/01/2022 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6 ve 4.3.7 nolu maddeleri gereğince Yönetim Kurulu bağımsız üyesi olarak Pelin Muslu SATICI‘nın 21.01.2022 tarihi itibariyle atanmasıBağımsız Yönetim Kurulu üye atamasının yapılacak olan ilk genel kurul onayına sunulması hususu oybirliği ile karara bağlanmıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Pelin Muslu SATICI'nın özgeçmisi ve bağımsız beyanı ekte yer almaktadır. Saygılarımızla Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kuruluhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995644BIST