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***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.01.2022 16:28
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim  Kurulu'nun 21/01/2022 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6 ve  4.3.7  nolu maddeleri gereğince   Yönetim Kurulu bağımsız üyesi olarak Pelin Muslu SATICI‘nın 21.01.2022 tarihi itibariyle atanması
Bağımsız Yönetim Kurulu üye  atamasının   yapılacak olan  ilk genel kurul onayına   sunulması  hususu oybirliği ile karara bağlanmıştır.  Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Pelin Muslu SATICI'nın özgeçmisi ve bağımsız beyanı ekte yer almaktadır. Saygılarımızla  Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Yönetim Kurulu 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995644


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