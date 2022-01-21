***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.01.2022 16:28
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21/01/2022 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6 ve 4.3.7 nolu maddeleri gereğince Yönetim Kurulu bağımsız üyesi olarak Pelin Muslu SATICI‘nın 21.01.2022 tarihi itibariyle atanması
Bağımsız Yönetim Kurulu üye atamasının yapılacak olan ilk genel kurul onayına sunulması hususu oybirliği ile karara bağlanmıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Pelin Muslu SATICI'nın özgeçmisi ve bağımsız beyanı ekte yer almaktadır. Saygılarımızla Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995644
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|% 10,00
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|9,58
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|% 9,99
|
|KGYO
|6,86
|26.909.738
|% 9,94
|
|EDATA
|24,16
|28.219.598
|% 9,92
|
|LIDFA
|4,87
|61.696.380
|% 9,44
|
|EMNIS
|27,12
|836.773
|% -9,96
|
|AKFGY
|5,26
|186.091.764
|% -9,93
|
|UZERB
|60,00
|541.193
|% -9,09
|
|KLNMA
|15,26
|339.164
|% -9,06
|
|EKIZ
|7,10
|2.477.252
|% -8,62
|
|THYAO
|27,12
|2.508.897.908
|% -3,49
|
|KRDMD
|12,21
|2.454.849.803
|% -3,48
|
|SISE
|13,89
|1.409.099.201
|% 0,73
|
|GARAN
|11,92
|1.337.768.471
|% -0,17
|
|PETKM
|8,77
|1.235.351.545
|% -1,02
|
|YKBNK
|4,02
|1.054.255.827
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,21
|2.454.849.803
|% -3,48
|
|EKGYO
|2,40
|416.978.942
|% 0,00
|
|PETKM
|8,77
|1.235.351.545
|% -1,02
|
|TSKB
|1,56
|196.416.282
|% 0,00
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4176
|13,4217
|% 0,34
|
|Euro
|15,2375
|15,2635
|% 0,79
|
|Sterlin
|18,1243
|18,2152
|% 0,10
|
|Frank
|14,6286
|14,7167
|% 0,89
|
|Riyal
|3,5599
|3,5778
|% 0,23
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|3,74
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|Altın Gr.
|793
|793
|3,50
|
|Cumhuriyet
|5.262
|5.342
|-2,00
|
|Tam
|5.237
|5.370
|-4,15
|
|Yarım
|2.531
|2.597
|-2,01
|
|Çeyrek
|1.270
|1.299
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,58
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,57
|10,58
|0,07
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|B. Petrol
|87,58
|87,58
|-0,80
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Seans Raporu
17:03
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17:17XU100
Endeks 1, 993 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 05 altında . İşlem hacmi 24, 434.00 milyon TL de
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