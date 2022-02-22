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***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.02.2022 11:16
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyesi Mehmet Vedat GÜCÜNER görevinden 24.03.2022 tarihi itibariyle ayrılacaktır.
Yönetim Kurulu'nun 22.02.2022 tarih 2022-13 sayılı kararı ile istifa onaylanmış olup alınan karar yapılacak olan ilk genel kurulda onaya sunulacaktır.
Saygılarımızla,
Boğaziçi Beton Sanayi ve Tic.A.Ş.
Yönetim Kurulu 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003399


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