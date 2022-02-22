***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyesi Mehmet Vedat GÜCÜNER görevinden 24.03.2022 tarihi itibariyle ayrılacaktır.Yönetim Kurulu'nun 22.02.2022 tarih 2022-13 sayılı kararı ile istifa onaylanmış olup alınan karar yapılacak olan ilk genel kurulda onaya sunulacaktır.Saygılarımızla,Boğaziçi Beton Sanayi ve Tic.A.Ş.Yönetim Kuruluhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003399BIST