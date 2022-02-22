***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.02.2022 11:16
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyesi Mehmet Vedat GÜCÜNER görevinden 24.03.2022 tarihi itibariyle ayrılacaktır.
Yönetim Kurulu'nun 22.02.2022 tarih 2022-13 sayılı kararı ile istifa onaylanmış olup alınan karar yapılacak olan ilk genel kurulda onaya sunulacaktır.
Saygılarımızla,
Boğaziçi Beton Sanayi ve Tic.A.Ş.
Yönetim Kurulu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003399
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|HUNER
|2,20
|3.548.915
|% 10,00
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|HATEK
|18,26
|7.040.280
|% 10,00
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|KRTEK
|9,84
|23.243.679
|% 9,94
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|POLTK
|601,10
|89.077.739
|% 9,57
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|TCELL
|20,96
|705.802.141
|% 8,38
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|PKENT
|467,30
|820.112
|% -10,00
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|ISBTR
|63.000,00
|894.000
|% -10,00
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|CEOEM
|13,78
|59.249.645
|% -9,99
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|KAPLM
|40,72
|1.682.754
|% -9,99
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|UZERB
|53,75
|540.096
|% -9,97
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|THYAO
|29,02
|3.296.901.680
|% -1,43
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|KRDMD
|11,66
|1.453.744.170
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|KARSN
|4,23
|1.193.500.729
|% 6,02
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|EREGL
|28,52
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|YKBNK
|4,00
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|KARSN
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|YKBNK
|4,00
|1.037.483.793
|% -1,23
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|EKGYO
|2,26
|317.923.326
|% -1,74
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|KRDMD
|11,66
|1.453.744.170
|% -0,60
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|ODAS
|1,36
|160.546.019
|% 0,00
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|16:39
|Alış
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|Dolar
|13,8514
|13,8634
|% 1,47
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|Euro
|15,7129
|15,7331
|% 1,64
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|Sterlin
|18,7219
|18,8158
|% 1,03
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|Frank
|15,0105
|15,1010
|% 1,09
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|Riyal
|3,6811
|3,6996
|% 1,39
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|Altın Ons
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|Altın Gr.
|847
|847
|10,02
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|Cumhuriyet
|5.652
|5.737
|121,00
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|Tam
|5.619
|5.761
|120,06
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|Yarım
|2.716
|2.787
|58,07
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|Çeyrek
|1.362
|1.393
|29,04
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|Gümüş.Ons
|24,20
|24,24
|0,29
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|Gümüş Gr.
|10,76
|10,78
|0,24
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|B. Petrol
|94,61
|94,61
|1,62
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