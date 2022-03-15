***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.03.2022 14:00
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Kuzey Marmara Otoyolu Nakkaş-Başakşehir( bağlantı yolları dahil) kesimi Olimpiyat Kavşağı-Nakkaş Kısımları için REC Uluslararası İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RÖNESANS HOLDING GRUP FİRMASI) ile hazır beton tedariki için görüşmelere başlanmıştır. Projede ,bağlantı yolları ile birlikte 45 km uzunluğunda ve yaklaşık 260 milyon TL tutarında hazır beton tedarik işi olacağı tahmin edilmektedir.
Görüşme süreci ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Saygılarımızla
Boğaziçi Beton San. Ve Tic.A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010530
BIST
15:222.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,10
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.095
En Düşük
2.078
15:2214,6474
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,1325
|Açılış
|: 14,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
15:2216,1295
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0588
|Açılış
|: 16,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
15:22903,37
En Yüksek
|Değişim
|: -2,65%
|| -24,55
|Açılış
|: 903,37
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler15:20
|PKENT
|397,20
|31.983.577
|% 10,00
|
|PENTA
|334,80
|37.524.506
|% 9,99
|
|AYEN
|9,95
|63.165.751
|% 9,58
|
|TSPOR
|5,67
|475.090.100
|% 8,83
|
|RAYSG
|12,68
|3.121.925
|% 7,64
|
|GRSEL
|8,89
|299.167.468
|% -9,93
|
|KRSTL
|5,58
|5.345.925
|% -9,85
|
|OTTO
|33,00
|130.417
|% -5,61
|
|EUYO
|2,99
|1.267.111
|% -5,08
|
|KZBGY
|46,74
|6.417.147
|% -4,50
|
|THYAO
|26,96
|1.815.538.716
|% 1,28
|
|FROTO
|278,90
|1.752.893.453
|% 3,99
|
|KRDMD
|14,85
|1.560.018.971
|% 0,47
|
|GARAN
|11,94
|1.319.722.133
|% 0,67
|
|EREGL
|34,60
|1.183.830.991
|% 0,58
|
|KARSN
|4,12
|794.906.029
|% 5,91
|
|YKBNK
|3,85
|709.553.209
|% 2,67
|
|DOHOL
|3,34
|498.926.917
|% 0,30
|
|ODAS
|1,56
|196.160.515
|% 1,30
|
|GARAN
|11,94
|1.319.722.133
|% 0,67
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6385
|14,6479
|% -0,89
|
|Euro
|16,1055
|16,1322
|% -0,35
|
|Sterlin
|18,9891
|19,0843
|% -0,96
|
|Frank
|15,4701
|15,5633
|% -1,41
|
|Riyal
|3,8734
|3,8928
|% -1,47
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|-27,40
|
|Altın Gr.
|902
|902
|-26,02
|
|Cumhuriyet
|5.987
|6.078
|-171,00
|
|Tam
|5.948
|6.098
|-169,77
|
|Yarım
|2.875
|2.950
|-82,12
|
|Çeyrek
|1.442
|1.475
|-41,06
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,65
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|-0,38
|
|B. Petrol
|99
|99
|-7,64
|
Seans Raporu
15:20
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866