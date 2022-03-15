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***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.03.2022 14:00
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Kuzey Marmara Otoyolu Nakkaş-Başakşehir( bağlantı yolları dahil) kesimi Olimpiyat Kavşağı-Nakkaş Kısımları için REC Uluslararası İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.  (RÖNESANS HOLDING GRUP FİRMASI) ile hazır beton tedariki için görüşmelere başlanmıştır. Projede  ,bağlantı yolları ile birlikte 45 km uzunluğunda ve  yaklaşık 260 milyon TL tutarında hazır beton tedarik işi  olacağı tahmin edilmektedir.
Görüşme süreci ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Saygılarımızla 
Boğaziçi Beton San. Ve Tic.A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010530


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