***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKuzey Marmara Otoyolu Nakkaş-Başakşehir( bağlantı yolları dahil) kesimi Olimpiyat Kavşağı-Nakkaş Kısımları için REC Uluslararası İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RÖNESANS HOLDING GRUP FİRMASI) ile hazır beton tedariki için görüşmelere başlanmıştır. Projede ,bağlantı yolları ile birlikte 45 km uzunluğunda ve yaklaşık 260 milyon TL tutarında hazır beton tedarik işi olacağı tahmin edilmektedir.Görüşme süreci ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. SaygılarımızlaBoğaziçi Beton San. Ve Tic.A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010530BIST