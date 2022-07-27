***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.07.2022 13:31
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.07.2022 tarihli kararı ile
İstanbul Yeşilköy bölgesinde yer alan projelere hazır beton satışı yapmak için Yeşilköy Şubesinin açılmasına ve hazır beton tesisi kurulmasına verilmiştir.
Saygılarımızla
Boğaziçi Beton Sanayi ve Tic.A.Ş.
Yönetim Kurulu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048009
BIST
13:362.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 5,47
|Açılış
|: 2.551
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|Önceki Kapanış
|: 2.537
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2.553
En Düşük
2.532
13:3617,8983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0403
|Açılış
|: 18,0030
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|Önceki Kapanış
|: 17,9550
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17,9064
En Düşük
17,8322
13:3618,1901
En Yüksek
|Değişim
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|| 0,1001
|Açılış
|: 18,2500
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|Önceki Kapanış
|: 18,1900
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18,1974
En Düşük
18,0653
13:36991,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,14
|Açılış
|: 991,12
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|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
992,13
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler13:36
|EMNIS
|36,32
|1.355.521
|% 9,99
|
|IMASM
|71,65
|20.769.032
|% 9,98
|
|LIDFA
|10,92
|55.732.557
|% 9,97
|
|PSGYO
|2,87
|142.536.641
|% 9,96
|
|DOBUR
|63,50
|15.329.180
|% 9,96
|
|UFUK
|77,10
|2.414.872
|% -7,11
|
|PEGYO
|2,43
|36.838.175
|% -4,71
|
|DESPC
|11,24
|7.276.121
|% -3,77
|
|KORDS
|46,14
|108.416.974
|% -3,75
|
|MTRKS
|62,80
|4.204.797
|% -3,68
|
|THYAO
|49,48
|2.016.766.615
|% 0,98
|
|EKGYO
|3,21
|792.915.460
|% 0,63
|
|YKBNK
|4,76
|789.737.292
|% 0,21
|
|SISE
|21,16
|549.194.032
|% 0,57
|
|EREGL
|27,32
|483.535.307
|% -0,94
|
|EKGYO
|3,21
|792.915.460
|% 0,63
|
|SKBNK
|1,58
|284.810.387
|% 2,60
|
|YKBNK
|4,76
|789.737.292
|% 0,21
|
|TSKB
|2,60
|294.248.205
|% 4,00
|
|ADESE
|0,85
|95.204.404
|% 6,25
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8914
|17,8983
|% 0,23
|
|Euro
|18,1731
|18,1901
|% 0,55
|
|Sterlin
|21,5221
|21,6301
|% 0,49
|
|Frank
|18,5432
|18,6549
|% 0,42
|
|Riyal
|4,7497
|4,7736
|% 0,26
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|4,98
|
|Altın Gr.
|991
|991
|5,38
|
|Cumhuriyet
|6.648
|6.749
|23,00
|
|Tam
|6.678
|6.729
|16,00
|
|Yarım
|3.254
|3.290
|8,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.644
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,78
|18,82
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,80
|0,10
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,30
|