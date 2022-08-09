***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 09.08.2022 tarih ve 40 sayılı kararı ile,Şirketimiz Genel Müdürü Ömer Erhan ERBAYRAKTAR'ın 18 Mart 2024 tarihine kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasınaŞirketimiz Yönetim Kurulu Üye sayısının 5 üyeden 6 üyeye çıkarılmasına ve Şirketimiz Genel Müdürü'nün Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına ilişkin kararın yapılacak olan ilk genel kurulda onaya sunulmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla,Boğaziçi Beton Sanayi ve Tic.A.Ş.Yönetim Kuruluhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053484BIST