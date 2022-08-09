***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.08.2022 15:55
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 09.08.2022 tarih ve 40 sayılı kararı ile,
Şirketimiz Genel Müdürü Ömer Erhan ERBAYRAKTAR'ın 18 Mart 2024 tarihine kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üye sayısının 5 üyeden 6 üyeye çıkarılmasına ve Şirketimiz Genel Müdürü'nün Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına ilişkin kararın yapılacak olan ilk genel kurulda onaya sunulmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
Boğaziçi Beton Sanayi ve Tic.A.Ş.
Yönetim Kurulu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053484
BIST
15:472.779
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -15,88
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.762
15:4717,9523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0027
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
15:4718,3882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0900
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
15:471.034,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,42
|Açılış
|: 1.034,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.035,88
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler15:47
|DOGUB
|4,84
|44.382.020
|% 10,00
|
|KRTEK
|22,00
|40.231.758
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|46.209.862
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|44.201.535
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|30.582.940
|% 9,96
|
|ASUZU
|240,60
|12.688.282
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,96
|33.230.867
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|132.689.842
|% -9,88
|
|BRKO
|1,61
|2.598.952
|% -9,55
|
|AKSUE
|29,62
|13.833.209
|% -7,84
|
|THYAO
|58,45
|3.960.201.825
|% -0,51
|
|ISCTR
|5,99
|2.146.754.507
|% -5,82
|
|EKGYO
|3,47
|1.420.006.703
|% 0,87
|
|TUPRS
|279,40
|1.369.842.317
|% 2,16
|
|SASA
|50,75
|1.301.617.124
|% -2,40
|
|EKGYO
|3,47
|1.420.006.703
|% 0,87
|
|ISCTR
|5,99
|2.146.754.507
|% -5,82
|
|YKBNK
|5,20
|1.231.635.997
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,98
|403.051.099
|% 5,32
|
|TSKB
|3,22
|439.250.654
|% -0,62
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9414
|17,9523
|% 0,02
|
|Euro
|18,3727
|18,3882
|% 0,49
|
|Sterlin
|21,6568
|21,7654
|% 0,31
|
|Frank
|18,7604
|18,8734
|% 0,37
|
|Riyal
|4,7586
|4,7824
|% 0,07
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|4,69
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|1,68
|
|Cumhuriyet
|6.885
|6.989
|9,00
|
|Tam
|6.928
|6.979
|-8,00
|
|Yarım
|3.375
|3.412
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.693
|1.705
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,61
|20,63
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|-0,04
|
|B. Petrol
|97,92
|97,92
|1,27
|
Seans Raporu
15:47
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, PGSUS, KOZAA
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16:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 98 kaybederek (% -0.61 ) 2, 457
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16:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GSRAY, KRTEK, NTGAZ, DOGUB, OBASE, ORCAY, ALKA, VKFYO
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16:00
VKFYO, BRYAT, SAYAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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FENER, ANHYT, KTSKR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında