***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 07.02.203 tarih ve 2023-03 sayılı kararı ileAyazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi N10/8 Sarıyer-İstanbul adresindeki Danış Hazır Beton Üretim tesisinin mevcud projedeki işin bitmesi sebebi ile07/02/2023 tarihi itibariyle kapatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Saygılarımızla,Boğaziçi Beton Sanayi ve Tic. A.Ş.Yönetim Kuruluhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111430BIST