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***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.02.2023 17:05
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

19.01.2023 tarihli duyurumuzda açıklandığı üzere Lisanssız Güneş Enerjisi Santrali( GES) yatırımı ve projesi kapsamında ÇED sürecinin başlatılması ile ilgili olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün internet sitesinde konu ile ilgili yapılan açıklama  aşağıda yer almaktadır.
"KAYSERİ il FELAHIYE, ilce Kale Mahallesi, 334 Ada/110,113,114,63,64,65,227,229 Parseller mevkiinde Boğaziçi Beton San. Ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan Güneş Enerji Santrali (Kurulu gücü: 15,000 MWe, 18,0063 MWm, 18,724445ha) projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Başvuru Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 8. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve başvurunun ÇED Genel Formatına uygun hazırlandığı anlaşılmış olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başlatılmıştır. Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci tamamlanana kadar, süreç ile ilgili her türlü bilgiler ve projeye ilişkin görüş, soru ve öneriler KAYSERİ Valiliğine (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderilebilir. "
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Saygılarımızla 
Boğaziçi Beton San. ve Tic.A.Ş.
Yönetim Kurulu 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117580


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