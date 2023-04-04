***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.04.2023 10:45
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun kararı ile Şirketin faaliyetlerini genişletmek amacıyla İstanbul ili Gaziosmanpaşa ilçesi Sarıgöl Mahallesi Haşim Yılmaz Caddesi N74 adresinde hazır beton üretmek üzere İst/Gaziosmanpaşa şubesi açılmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
Boğaziçi Beton San.ve Tic.A.Ş.
Yönetim Kurulu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131406
BIST
13:134.897
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler13:11
|METRO
|1,87
|152.900.181
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|MARKA
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|18.562.025
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|NATEN
|135,30
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|ZEDUR
|47,16
|6.194.799
|% 9,98
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|ATSYH
|102,80
|3.792.600
|% 9,95
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|EKSUN
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|1.570.896.620
|% -9,98
|
|AKFYE
|14,50
|770.835.469
|% -6,39
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|GMTAS
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|25.884.826
|% -6,29
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|SDTTR
|120,30
|717.900.892
|% -6,16
|
|BAYRK
|4,53
|5.324.733
|% -4,83
|
|TUPRS
|82,35
|1.648.881.974
|% 2,14
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|THYAO
|123,50
|1.620.894.465
|% 2,24
|
|EKSUN
|85,65
|1.570.896.620
|% -9,98
|
|ASTOR
|47,46
|1.259.444.308
|% -3,65
|
|EREGL
|35,46
|973.038.525
|% 0,45
|
|METRO
|1,87
|152.900.181
|% 10,00
|
|SKBNK
|2,62
|180.451.945
|% 1,95
|
|EKGYO
|6,33
|385.978.131
|% 1,61
|
|AKFYE
|14,50
|770.835.469
|% -6,39
|
|ISCTR
|12,26
|521.974.120
|% 0,57
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|13:11
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|19,2224
|19,2310
|% 0,25
|
|Euro
|21,0315
|21,0469
|% 0,55
|
|Sterlin
|23,9699
|24,0901
|% 0,87
|
|Frank
|21,0076
|21,1342
|% 0,29
|
|Riyal
|5,1121
|5,1377
|% 0,20
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|13:11
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.982
|1.982
|-2,85
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|Altın Gr.
|1.226
|1.226
|1,19
|
|Cumhuriyet
|8.324
|8.450
|70,00
|
|Tam
|8.342
|8.425
|24,00
|
|Yarım
|4.089
|4.123
|12,00
|
|Çeyrek
|2.045
|2.061
|6,00
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|Gümüş.Ons
|24,01
|24,04
|0,05
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|Gümüş Gr.
|14,88
|14,90
|0,09
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|B. Petrol
|85,44
|85,44
|0,51
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