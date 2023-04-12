***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.04.2023 11:04
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 12.04.2023 tarihli kararı ile
İst/Sarıyer İlçesi Zekeriyaköy Mah. Zekeriyaköy Caddesi Köyiçi adresinde yer alan Siyah Kalem Köy projesindeki işin bitmesi sebebi ile Zekeriyaköy Hazır Beton Üretim tesisinin kapatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
Boğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136698
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|MARKA
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|ATSYH
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|5.125.839
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|% -8,04
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|ONCSM
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|122.650.298
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|AVHOL
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|44.883.611
|% -4,41
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|GESAN
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|YYAPI
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|% -3,90
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|135,20
|3.103.578.726
|% 1,65
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|KOZAL
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|EREGL
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|1.473.130.165
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|SISE
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|1.205.019.743
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|ZOREN
|5,52
|675.024.932
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|EKGYO
|7,13
|828.087.121
|% 1,26
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|ISCTR
|12,21
|957.429.215
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|SKBNK
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|200.139.018
|% 0,78
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|KOZAL
|22,52
|1.533.776.916
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|Alış
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|Dolar
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|Sterlin
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|24,0118
|% -0,06
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|Frank
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|21,4606
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|2.009
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|1.247
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|8.651
|36,00
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|Tam
|8.562
|8.618
|1,00
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|Yarım
|4.182
|4.217
|0,00
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|2.091
|2.108
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|Gümüş.Ons
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|25,16
|0,09
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|Gümüş Gr.
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|15,62
|0,06
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|B. Petrol
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|85,67
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