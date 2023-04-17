***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 14.04.2023 tarihli kararı ile Şirketin faaliyetlerini genişletmek amacıyla İstanbul ili Küçükçekmece ilçesi Atakent Mahallesi 243. Sokak N28/4 İç Kapı N2 adresinde hazır beton üretmek üzere İst/Tema World-2 şubesi açılmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla,Boğaziçi Beton San.ve Tic.A.Ş.Yönetim Kuruluhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139132BIST