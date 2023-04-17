***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.04.2023 09:50
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 14.04.2023 tarihli kararı ile Şirketin faaliyetlerini genişletmek amacıyla İstanbul ili Küçükçekmece ilçesi Atakent Mahallesi 243. Sokak N28/4 İç Kapı N2 adresinde hazır beton üretmek üzere İst/Tema World-2 şubesi açılmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
Boğaziçi Beton San.ve Tic.A.Ş.
Yönetim Kurulu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139132
BIST
11:185.115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 21,93
|Açılış
|: 5.112
|
|Önceki Kapanış
|: 5.093
|
5.120
En Düşük
5.068
11:1819,3844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0341
|Açılış
|: 19,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0750
|
19,5831
En Düşük
19,3356
11:1821,2997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0159
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0400
|
21,5489
En Düşük
21,2405
11:181.253,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,24
|Açılış
|: 1.253,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,12
|
1.262,33
En Düşük
1.243,57
BIST En Aktif Hisseler11:16
|CVKMD
|139,70
|3.471.545
|% 10,00
|
|KOZAL
|24,64
|2.676.622.686
|% 10,00
|
|KOZAA
|49,54
|1.302.321.539
|% 9,99
|
|KOPOL
|32,58
|2.121.903
|% 9,99
|
|IPEKE
|32,08
|120.594.299
|% 9,94
|
|IMASM
|396,50
|66.961.543
|% -9,99
|
|DGGYO
|34,50
|14.333.563
|% -8,34
|
|LIDER
|111,80
|14.948.657
|% -6,83
|
|SONME
|31,16
|6.215.063
|% -5,86
|
|ONCSM
|92,10
|25.068.349
|% -5,05
|
|KOZAL
|24,64
|2.676.622.686
|% 10,00
|
|KOZAA
|49,54
|1.302.321.539
|% 9,99
|
|THYAO
|135,00
|1.156.317.800
|% 0,45
|
|GESAN
|83,55
|557.788.770
|% -2,74
|
|AKBNK
|17,87
|546.252.307
|% 1,71
|
|KOZAL
|24,64
|2.676.622.686
|% 10,00
|
|EKGYO
|6,87
|318.365.704
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,49
|102.734.862
|% 0,81
|
|ZOREN
|5,23
|190.499.244
|% 4,39
|
|ISCTR
|12,24
|432.222.268
|% 0,99
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3739
|19,3789
|% 0,15
|
|Euro
|21,3031
|21,3278
|% 0,21
|
|Sterlin
|23,9631
|24,0832
|% 0,05
|
|Frank
|21,6035
|21,7336
|% 0,18
|
|Riyal
|5,1500
|5,1758
|% 0,13
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.012
|2.012
|7,46
|
|Altın Gr.
|1.253
|1.253
|6,08
|
|Cumhuriyet
|8.765
|8.898
|-28,00
|
|Tam
|8.794
|8.884
|93,00
|
|Yarım
|4.295
|4.347
|45,00
|
|Çeyrek
|2.147
|2.174
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,53
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|15,90
|15,92
|0,14
|
|B. Petrol
|86,18
|86,18
|-0,13
|
Seans Raporu
11:16
daha fazla
-
11:31AKENR
Yüzde 4.58 oranında artışla 5.02 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 565, 343 adet işlem
-
11:30IPEKE
Yüzde 9.94 oranında artışla 32.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 800, 718 adet işlem
-
11:28XU100
Endeks 5, 117 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 47 üstünde . İşlem hacmi 15, 674.00 milyon TL de
-
11:28AKENR
Yüzde 4.79 oranında artışla 5.03 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 256, 843 adet işlem
-
11:27DOGUB
Yüzde 5.26 oranında artışla 22.42 lira fiyatla işlem gören hissede 658, 978 adet işlem