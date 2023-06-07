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***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.06.2023 18:17
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       29 Mart 2022 tarihli  Yönetim  Kurulu toplantısı kararı ile başlatılıp,08 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanan 1. Pay Geri Alım Programı dahilinde ve 13 Ocak 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı kararı ile başlatılan ve 06 Mart 2023 tarihinde tamamlanan 2. Pay Geri Alım Programı dahilinde pay geri alım işlemi tamamlanan  toplam 15.926,440 TL nominal değerli paydan  12.600.000 TL nominal değerli geri alınan pay 07.03.2023 tarihli karar ile  elden çıkarılması ( satışı)  işlemi tamamlanmıştır.
Geri alınan paylardan kalan 3.326.440 TL  nominal payın  sermayeye oranı %0,87538'dir.
Şirket Yönetim Kurulu'nun yapmış olduğu  toplantı sonucunda  alınan kararla  Geri Alım Yapılan paylardan kalan 3.326.440 TL nominal payın  tamamının,  07.06.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da  Özel Emir Satış yöntemiyle  1 TL nominal değerli pay için  19 TL fiyat üzerinden satışı gerçekleştirilmiştir.Gerçekleştirilen  satış işlemi ile Şirketimizde geri alınan pay kalmamıştır.
Sürece ilişkin takas işlemlerinin gerçekleşmesi  ve işlemlerin tamamlanması sonrasında Geri Alınan Payların Elden Çıkarılmasına ilişkin KAP bildirimi ayrıca yapılacaktır.
Saygılarımızla 
Boğaziçi  Beton San. ve Tic. A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156851


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