***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar29 Mart 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı kararı ile başlatılıp,08 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanan 1. Pay Geri Alım Programı dahilinde ve 13 Ocak 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı kararı ile başlatılan ve 06 Mart 2023 tarihinde tamamlanan 2. Pay Geri Alım Programı dahilinde pay geri alım işlemi tamamlanan toplam 15.926,440 TL nominal değerli paydan 12.600.000 TL nominal değerli geri alınan pay 07.03.2023 tarihli karar ile elden çıkarılması ( satışı) işlemi tamamlanmıştır.Geri alınan paylardan kalan 3.326.440 TL nominal payın sermayeye oranı %0,87538'dir.Şirket Yönetim Kurulu'nun yapmış olduğu toplantı sonucunda alınan kararla Geri Alım Yapılan paylardan kalan 3.326.440 TL nominal payın tamamının, 07.06.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da Özel Emir Satış yöntemiyle 1 TL nominal değerli pay için 19 TL fiyat üzerinden satışı gerçekleştirilmiştir.Gerçekleştirilen satış işlemi ile Şirketimizde geri alınan pay kalmamıştır.Sürece ilişkin takas işlemlerinin gerçekleşmesi ve işlemlerin tamamlanması sonrasında Geri Alınan Payların Elden Çıkarılmasına ilişkin KAP bildirimi ayrıca yapılacaktır.SaygılarımızlaBoğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156851BIST