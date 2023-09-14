***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.09.2023 16:25
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun kararı ile
İst/Bahçelievler ilçesinde yer alan Bahçelievler RAMS Garden projesi için kurulan Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır Caddesi N4 adresli Merter Hazır Beton Üretim tesisinin kapatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
Boğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195100
BIST
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17:067.949
En Düşük
|Değişim
|: -0,81%
|| -65,05
|Açılış
|: 8.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.014
|
7.797
En Yüksek
8.047
17:0626,9517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0160
|Açılış
|: 26,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9550
|
27,3445
En Düşük
26,8173
17:0628,7942
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,1252
|Açılış
|: 28,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9500
|
29,3961
En Düşük
28,7443
17:061.648,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,73
|Açılış
|: 1.648,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,93
|
1.679,24
En Düşük
1.646,17
BIST En Aktif Hisseler17:06
|AVHOL
|88,55
|30.135.217
|% 10,00
|
|ELITE
|39,60
|43.905.510
|% 10,00
|
|ISBTR
|181.243,80
|906.219
|% 10,00
|
|BRSAN
|680,70
|2.208.516.367
|% 9,99
|
|INGRM
|667,20
|125.788.977
|% 9,99
|
|USAK
|9,09
|58.482.781
|% -10,00
|
|EMKEL
|37,52
|133.417.994
|% -9,98
|
|TDGYO
|12,01
|21.883.223
|% -9,97
|
|AYES
|26,90
|807.543
|% -9,97
|
|KZGYO
|35,60
|1.136.407.132
|% -9,96
|
|SASA
|48,24
|7.582.827.644
|% -2,94
|
|SISE
|55,05
|6.275.170.717
|% -0,36
|
|THYAO
|230,90
|5.812.421.692
|% -0,35
|
|ISCTR
|21,24
|5.376.879.522
|% -1,39
|
|ENKAI
|37,88
|4.817.388.573
|% 2,54
|
|ISCTR
|21,24
|5.376.879.522
|% -1,39
|
|KATMR
|1,99
|493.228.446
|% -4,33
|
|YKBNK
|15,90
|3.661.179.272
|% -2,69
|
|ZOREN
|4,73
|1.043.537.134
|% -1,66
|
|EKGYO
|8,37
|1.560.341.751
|% -1,18
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9470
|26,9517
|% 0,06
|
|Euro
|28,7806
|28,7942
|% -0,43
|
|Sterlin
|33,3718
|33,5391
|% -0,53
|
|Frank
|29,9719
|30,1525
|% -0,17
|
|Riyal
|7,1634
|7,1993
|% 0,04
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.902
|-6,63
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.650
|-3,42
|
|Cumhuriyet
|11.243
|11.413
|-39,00
|
|Tam
|10.989
|11.074
|-31,00
|
|Yarım
|5.511
|5.560
|-16,00
|
|Çeyrek
|2.747
|2.780
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,37
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|19,46
|19,49
|-0,30
|
|B. Petrol
|93,33
|93,33
|1,45
|
Seans Raporu
17:06
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17:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 69 kaybederek (% -0.40 ) 8, 418
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17:21
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ISCTR, KATMR, YKBNK
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17:21
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, USAK, TDGYO
-
17:21XU100
Endeks 7, 959 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 68 altında . İşlem hacmi 118, 313.00 milyon TL de
-
17:21AYES
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 26.90 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 242 adet işlem