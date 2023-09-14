***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun kararı ileİst/Bahçelievler ilçesinde yer alan Bahçelievler RAMS Garden projesi için kurulan Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır Caddesi N4 adresli Merter Hazır Beton Üretim tesisinin kapatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Saygılarımızla,Boğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ş.Yönetim Kuruluhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195100BIST