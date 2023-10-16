***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu , Finans ve Mali İşler Direktörü Murat Nail ÜZEL'in yürütmekte olduğu görevinden ayrılmış olması nedeniyle yerine Burhan AKTAŞ'ın atanmasına ve16 Ekim 2023 tarihinden itibaren görevine başlamasına karar vermiştir.SaygılarımızlaBoğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ş.lu Yönetim Kuruhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206788BIST