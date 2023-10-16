***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.10.2023 15:08
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu , Finans ve Mali İşler Direktörü Murat Nail ÜZEL'in yürütmekte olduğu görevinden ayrılmış olması nedeniyle yerine Burhan AKTAŞ'ın atanmasına ve
16 Ekim 2023 tarihinden itibaren görevine başlamasına karar vermiştir.
Saygılarımızla
Boğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ş.
lu Yönetim Kuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206788
BIST
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16:097.980
En Düşük
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En Yüksek
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|Açılış
|: 27,8800
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 29,4000
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
29,0127
16:091.719,58
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En Düşük
1.696,70
BIST En Aktif Hisseler16:09
|FMIZP
|316,80
|224.333.391
|% 10,00
|
|MAALT
|991,40
|9.788.092
|% 10,00
|
|POLTK
|12.096,70
|65.515.435
|% 10,00
|
|KSTUR
|1.041,70
|6.184.341
|% 10,00
|
|SNKRN
|34,76
|5.043.641
|% 10,00
|
|TARKM
|639,00
|52.053.069
|% -10,00
|
|TEKTU
|3,98
|112.794.025
|% -9,55
|
|AVGYO
|7,07
|38.110.733
|% -9,13
|
|BYDNR
|35,44
|73.174.481
|% -9,13
|
|ESCAR
|182,80
|129.185.506
|% -9,01
|
|THYAO
|222,90
|5.142.546.408
|% 0,32
|
|KOZAL
|27,86
|4.974.730.066
|% 1,90
|
|BRSAN
|921,10
|4.061.264.783
|% -7,28
|
|TUPRS
|141,30
|3.961.770.569
|% -3,55
|
|KOZAA
|71,35
|3.223.659.352
|% 4,77
|
|EKGYO
|7,50
|1.765.747.619
|% -1,83
|
|ZOREN
|6,23
|1.371.643.140
|% -0,16
|
|KOZAL
|27,86
|4.974.730.066
|% 1,90
|
|QUAGR
|6,37
|1.011.825.760
|% -5,21
|
|ODAS
|12,89
|1.781.089.933
|% -3,81
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8757
|27,8810
|% 0,42
|
|Euro
|29,4240
|29,4351
|% 0,79
|
|Sterlin
|33,8276
|33,9972
|% 0,65
|
|Frank
|30,7913
|30,9768
|% 0,47
|
|Riyal
|7,4144
|7,4516
|% 0,48
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|-14,79
|
|Altın Gr.
|1.719
|1.719
|-6,48
|
|Cumhuriyet
|11.834
|12.013
|-62,00
|
|Tam
|11.583
|11.666
|239,00
|
|Yarım
|5.809
|5.855
|120,00
|
|Çeyrek
|2.896
|2.928
|60,00
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,62
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,28
|20,30
|-0,00
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|B. Petrol
|90,91
|90,91
|0,02
|
Seans Raporu
16:09
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Yüzde -7.07 oranında düşüşle 2, 510.00 lira fiyatla işlem gören hissede 141, 594 adet işlem
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