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***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.01.2024 18:24
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İmrahor Mahallesi Ulubatlı Hasan Cad.Boğaziçi Beton Satrali Apt. N 253 /1 Arnavutköy/İstanbul adresinde ki Arnavutköy mobil hazır beton santralinin , projedeki işin bitmiş olması nedeni ile kapatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 
Güneşli Mah. Devekaldırımı Cad. Beton Santrali Sitesi N19/13 Bağcılar İstanbul adresinde İstanbul Güneşli   bölgesinde  yer alan projelere  hazır beton  satışı  yapmak   için   hazır beton tesisi kurulmasına  oy birliği ile  verilmiştir.
Harbiye Mah. Kadırgalar Caddesi No7/1 Şişli İstanbul adresinde kurulan Dolmabahçe Mobil Beton Santralinin, projedeki işin bitmesi sebebi ile kapatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 
Saygılarımızla,
        
Boğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ş. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1236945


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