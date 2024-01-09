***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.01.2024 18:24
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
İmrahor Mahallesi Ulubatlı Hasan Cad.Boğaziçi Beton Satrali Apt. N 253 /1 Arnavutköy/İstanbul adresinde ki Arnavutköy mobil hazır beton santralinin , projedeki işin bitmiş olması nedeni ile kapatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Güneşli Mah. Devekaldırımı Cad. Beton Santrali Sitesi N19/13 Bağcılar İstanbul adresinde İstanbul Güneşli bölgesinde yer alan projelere hazır beton satışı yapmak için hazır beton tesisi kurulmasına oy birliği ile verilmiştir.
Harbiye Mah. Kadırgalar Caddesi No7/1 Şişli İstanbul adresinde kurulan Dolmabahçe Mobil Beton Santralinin, projedeki işin bitmesi sebebi ile kapatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
Boğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1236945
BIST