***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİmrahor Mahallesi Ulubatlı Hasan Cad.Boğaziçi Beton Satrali Apt. N 253 /1 Arnavutköy/İstanbul adresinde ki Arnavutköy mobil hazır beton santralinin , projedeki işin bitmiş olması nedeni ile kapatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Güneşli Mah. Devekaldırımı Cad. Beton Santrali Sitesi N19/13 Bağcılar İstanbul adresinde İstanbul Güneşli bölgesinde yer alan projelere hazır beton satışı yapmak için hazır beton tesisi kurulmasına oy birliği ile verilmiştir.Harbiye Mah. Kadırgalar Caddesi No7/1 Şişli İstanbul adresinde kurulan Dolmabahçe Mobil Beton Santralinin, projedeki işin bitmesi sebebi ile kapatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Saygılarımızla,Boğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1236945BIST