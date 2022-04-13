***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
13.04.2022 18:47
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 13.04.2022 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Paylara ilişkin fiyat hareketlerinin şirketin finansal performansını doğru yansıtmaması ve fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi ,pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.03.2022
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 12.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 60.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
BOBET, TREBOBT00014 30.03.2022 100.000 0,026 5,11 -
BOBET, TREBOBT00014 06.04.2022 636.000 0,16 4,737 -
BOBET, TREBOBT00014 07.04.2022 439.300 0,115 4,529 -
BOBET, TREBOBT00014 08.04.2022 441.000 0,116 4,536 -
BOBET, TREBOBT00014 12.04.2022 455.591 0,119 4,406 -
BOBET, TREBOBT00014 13.04.2022 226.800 0,06 4,411 -
Ek Açıklamalar
29.03.2022 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 13.04.2022 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.
13.04.2022 tarihinde 4,40 TL-4,44 TL fiyat aralığından (ortalama 4,4116 TL) 226.800 adet pay geri alımı gerçekleştirilmiş olup Şirketimizin sahip olduğu BOBET payları 2.298.691 adete ulaşmıştır.Geri alınan payların Şirket sermayesine oranı % 0,6050'dir.
Saygılarımızla
Boğaziçi Beton Sanayi ve Tic.A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020177
BIST