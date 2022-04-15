***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 15.04.2022 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Paylara ilişkin fiyat hareketlerinin şirketin finansal performansını doğru yansıtmaması ve fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi ,pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemekYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.03.2022Geri Alıma Konu Pay Miktarı 12.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 60.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarBOBET, TREBOBT00014 30.03.2022 100.000 0,026 5,11 -BOBET, TREBOBT00014 06.04.2022 636.000 0,16 4,737 -BOBET, TREBOBT00014 07.04.2022 439.300 0,115 4,529 -BOBET, TREBOBT00014 08.04.2022 441.000 0,116 4,536 -BOBET, TREBOBT00014 12.04.2022 455.591 0,119 4,406 -BOBET, TREBOBT00014 13.04.2022 226.800 0,06 4,411 -BOBET, TREBOBT00014 14.04.2022 222.800 0,058 4,483 -BOBET, TREBOBT00014 15.04.2022 434.760 0,114 4,607 -Ek Açıklamalar29.03.2022 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 15.04.2022 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.15.04.2022 tarihinde 4,59 TL-4,62 TL fiyat aralığından (ortalama 4,6076 TL) 434.760 adet pay geri alımı gerçekleştirilmiş olup Şirketimizin sahip olduğu BOBET payları 2.956.251 adete ulaşmıştır.Geri alınan payların Şirket sermayesine oranı % 0,7780'dir.SaygılarımızlaBoğaziçi Beton Sanayi ve Tic.A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021284BIST