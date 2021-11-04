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***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

04.11.2021 15:02



***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor Ekte Yer Almaktadır.
Saygılarımızla 
Denetim Komitesi 
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı                                Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Ahmet Kağan YILDIRIM                                                      Mehmet Vedet GÜCÜYENER
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974728


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Yarım 1.784 1.830 31,73  
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Gümüş Gr. 7,47 7,48 0,18  
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