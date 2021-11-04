***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
04.11.2021 15:02
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor Ekte Yer Almaktadır.
Saygılarımızla
Denetim Komitesi
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Ahmet Kağan YILDIRIM Mehmet Vedet GÜCÜYENER
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974728
BIST
16:171.574
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 27,32
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.576
En Düşük
1.562
16:179,7200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0793
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7680
En Düşük
9,6257
16:1711,2645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0639
|Açılış
|: 11,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2940
En Düşük
11,1804
16:17560,67
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 12,18
|Açılış
|: 560,67
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
561,80
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler16:15
|GLYHO
|1,98
|290.320.859
|% 10,00
|
|CLEBI
|188,60
|205.085.685
|% 9,97
|
|TETMT
|190,80
|7.524.068
|% 9,97
|
|PRKAB
|27,16
|137.893.576
|% 9,96
|
|ZRGYO
|2,43
|138.392.000
|% 9,95
|
|BASGZ
|28,04
|10.119.496
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|18.718.542
|% -9,95
|
|IHAAS
|4,63
|263.727.287
|% -8,50
|
|CANTE
|11,99
|78.665.026
|% -7,77
|
|FRIGO
|2,63
|19.649.812
|% -5,73
|
|THYAO
|16,71
|2.509.198.836
|% 7,25
|
|GARAN
|10,56
|1.912.108.342
|% 1,73
|
|TSKB
|1,59
|666.773.911
|% 6,00
|
|ISCTR
|6,11
|659.124.259
|% 2,52
|
|KRDMD
|7,31
|634.717.215
|% 0,83
|
|TSKB
|1,59
|666.773.911
|% 6,00
|
|YKBNK
|2,96
|619.126.423
|% 2,78
|
|SKBNK
|1,11
|211.316.207
|% 1,83
|
|EKGYO
|2,02
|384.409.944
|% 1,51
|
|GARAN
|10,56
|1.912.108.342
|% 1,73
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7154
|9,7193
|% 0,82
|
|Euro
|11,2491
|11,2585
|% 0,52
|
|Sterlin
|13,1376
|13,2035
|% -0,12
|
|Frank
|10,6135
|10,6775
|% 0,79
|
|Riyal
|2,5847
|2,5976
|% 0,89
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|21,82
|
|Altın Gr.
|561
|561
|12,92
|
|Cumhuriyet
|3.701
|3.757
|61,00
|
|Tam
|3.691
|3.784
|65,59
|
|Yarım
|1.784
|1.830
|31,73
|
|Çeyrek
|895
|915
|16,05
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|7,47
|7,48
|0,18
|
|B. Petrol
|83,77
|83,77
|1,78
|
Seans Raporu
16:15
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16:26VKGYO
Yüzde 6.83 oranında artışla 1.72 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 785, 464 adet işlem