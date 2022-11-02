***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.11.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kanunu'nun Seri VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 33. Maddesi ikinci bendi uyarınca Halka arz gelirinden elde edilen fonların tamamı kullanıldığından tebliğ hükümlerine göre hazırlanan Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanım Yerlerine İlişkin rapor ekte yer almaktadır.Saygılarımızla ,Boğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ş.Denetim Komitesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076374BIST