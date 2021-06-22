***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.06.2021 15:48
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu 1-Hazır beton ve elemanlarının imalatı,üretimi,alımı,satımı ve taşınması
2-Agrega,mermer,taş,kireç,kil çıkartılması,satın alınması,işletilmesi,satılması,madenlerin kiraya verilmesi,
taş kırma işeri ve taştan kum imal edilmesi
3-İnşaat ve yapı malzemelerinin ve özellikle tuğla,demir,kiremit,asmolen,ateş tuğlası,fırınlanmış kum üretilmesi yanında çimento alım ve satım.
Şirketin Süresi SINIRSIZ
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay 03.06.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş Yıldız Pazar
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Abdurrahim Zengin 112000000 TRY 29,47
Ertan Zengin 112000000 TRY 29,47
Ayşe Zengin 39200000 TRY 10,32
Suat Zengin 2800000 TRY 0,74
Halka Açık Kısım 114000000 TRY 30
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Nama 1 TRY 380000000 TRY 100 Bulunmamaktadır İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943565
BIST