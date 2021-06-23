***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.06.2021 11:10
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÖMER ERHAN ERBAYRAKTAR GENEL MÜDÜR İnşaat Mühendisi GENEL MÜDÜR YOK
MURAT NAİL ÜZEL FİNANS VE MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ Muhasebe ve Denetim Uzmanı FİNANS VE MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ YOK
ALİ KIVANÇ BAŞ TEKNİK İŞLER DİREKTÖRÜ Mühendis TEKNİK İŞLER DİREKTÖRÜ YOK
LÜTFİYE ERBAYRAKTAR KALİTE ARGE DİREKTÖRÜ İnşaat Mühendisi KALİTE ARGE DİREKTÖRÜ YOK
HÜLYA ZOROĞLU İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ YOK
KADİR BERKANT HEKİMCİ SATIŞ PAZARLAMA DİREKTÖRÜ İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli SATIŞ PAZARLAMA DİREKTÖRÜ YOK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943709
BIST
14:111.406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,58
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.404
14:118,6577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0078
|Açılış
|: 8,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6768
En Düşük
8,5973
14:1110,3432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0091
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3534
En Düşük
10,2595
14:11494,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,39
|Açılış
|: 494,37
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
496,86
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler14:11
|KENT
|243,20
|1.053.249
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|25.819.834
|% 9,99
|
|OZBAL
|12,24
|70.321.266
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,69
|21.703.288
|% 9,96
|
|RAYSG
|9,85
|1.601.450
|% 9,93
|
|UMPAS
|1,39
|49.697
|% -7,33
|
|YBTAS
|13.005,70
|117.051
|% -7,10
|
|BOBET
|5,28
|71.610.293
|% -6,55
|
|DIRIT
|4,75
|39.443
|% -5,94
|
|SUMAS
|55,50
|57.906
|% -5,93
|
|THYAO
|14,64
|640.505.898
|% -0,81
|
|EKGYO
|2,12
|623.842.493
|% -1,40
|
|GARAN
|8,24
|560.215.950
|% -0,96
|
|HALKB
|5,26
|546.218.282
|% -0,19
|
|KOZAL
|122,40
|453.305.549
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,12
|623.842.493
|% -1,40
|
|HALKB
|5,26
|546.218.282
|% -0,19
|
|YKBNK
|2,18
|199.467.760
|% -0,91
|
|GARAN
|8,24
|560.215.950
|% -0,96
|
|VAKBN
|3,64
|165.333.326
|% -0,27
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6525
|8,6577
|% 0,09
|
|Euro
|10,3358
|10,3432
|% 0,09
|
|Sterlin
|12,0113
|12,0716
|% -0,15
|
|Frank
|9,3580
|9,4144
|% -0,25
|
|Riyal
|2,2934
|2,3049
|% -0,27
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|4,19
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|3.277
|3.327
|-12,00
|
|Tam
|3.261
|3.344
|-13,82
|
|Yarım
|1.576
|1.617
|-6,69
|
|Çeyrek
|791
|809
|-3,34
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,94
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|0,02
|
|B. Petrol
|75,45
|75,45
|0,64
|
Seans Raporu
14:11
daha fazla
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14:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, PGSUS, EKGYO
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14:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, KOZAA, KOZAL
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14:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 54 kaybederek (% -0.36 ) 1, 243
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14:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RAYSG, YESIL, KENT, VKFYO, DAGHL, CEOEM, OZBAL
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14:25
RTALB, EUYO, TKURU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında