***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerÖMER ERHAN ERBAYRAKTAR GENEL MÜDÜR İnşaat Mühendisi GENEL MÜDÜR YOKMURAT NAİL ÜZEL FİNANS VE MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ Muhasebe ve Denetim Uzmanı FİNANS VE MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ YOKALİ KIVANÇ BAŞ TEKNİK İŞLER DİREKTÖRÜ Mühendis TEKNİK İŞLER DİREKTÖRÜ YOKLÜTFİYE ERBAYRAKTAR KALİTE ARGE DİREKTÖRÜ İnşaat Mühendisi KALİTE ARGE DİREKTÖRÜ YOKHÜLYA ZOROĞLU İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ YOKKADİR BERKANT HEKİMCİ SATIŞ PAZARLAMA DİREKTÖRÜ İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli SATIŞ PAZARLAMA DİREKTÖRÜ YOKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943709BIST