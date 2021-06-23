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***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.06.2021 11:10



***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÖMER ERHAN ERBAYRAKTAR GENEL MÜDÜR İnşaat Mühendisi GENEL MÜDÜR YOK
MURAT NAİL ÜZEL FİNANS VE MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ Muhasebe ve Denetim Uzmanı FİNANS VE MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ YOK
ALİ KIVANÇ BAŞ TEKNİK İŞLER DİREKTÖRÜ Mühendis TEKNİK İŞLER DİREKTÖRÜ YOK
LÜTFİYE ERBAYRAKTAR KALİTE ARGE DİREKTÖRÜ İnşaat Mühendisi KALİTE ARGE DİREKTÖRÜ YOK
HÜLYA ZOROĞLU İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ YOK
KADİR BERKANT HEKİMCİ SATIŞ PAZARLAMA DİREKTÖRÜ İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli SATIŞ PAZARLAMA DİREKTÖRÜ YOK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943709


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CEOEM 14,98 25.819.834 % 9,99  
OZBAL 12,24 70.321.266 % 9,97  
DAGHL 13,69 21.703.288 % 9,96  
RAYSG 9,85 1.601.450 % 9,93  
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Frank 9,3580 9,4144 % -0,25  
Riyal 2,2934 2,3049 % -0,27  
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Altın Ons 1.783 1.783 4,19  
Altın Gr. 495 495 -0,18  
Cumhuriyet 3.277 3.327 -12,00  
Tam 3.261 3.344 -13,82  
Yarım 1.576 1.617 -6,69  
Çeyrek 791 809 -3,34  
Gümüş.Ons 25,91 25,94 0,16  
Gümüş Gr. 7,19 7,20 0,02  
B. Petrol 75,45 75,45 0,64  
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