***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.06.2021 15:22
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Ayazağa Mah.Kemerburgaz Yolu Cad.No:53 Sarıyer-İstanbul
İnternet Adresi www.bogazicibeton.com
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@bogazicibeton.com
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Ayazağa Mah.Kemerburgaz Yolu Cad.No:53 Sarıyer-İstanbul 0 212 289 70 10 0 212 289 68 59
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943560
BIST
17:311.403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,36
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.401
17:318,6460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0039
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6768
En Düşük
8,5973
17:3110,3433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0092
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3591
En Düşük
10,2595
17:31498,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,57
|Açılış
|: 498,34
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
498,35
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler17:31
|KENT
|243,20
|1.053.249
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|26.812.873
|% 9,99
|
|TKURU
|185,20
|16.117.904
|% 9,98
|
|OZBAL
|12,24
|75.919.844
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,69
|22.062.240
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,39
|49.697
|% -7,33
|
|YBTAS
|13.005,70
|117.051
|% -7,10
|
|ESCOM
|5,81
|44.053.865
|% -6,29
|
|DIRIT
|4,75
|39.443
|% -5,94
|
|SUMAS
|55,50
|57.906
|% -5,93
|
|THYAO
|14,55
|1.062.692.298
|% -1,42
|
|EKGYO
|2,09
|1.057.451.828
|% -2,79
|
|GARAN
|8,25
|1.022.575.912
|% -0,84
|
|KOZAL
|122,80
|742.317.473
|% 1,15
|
|HALKB
|5,25
|670.210.718
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,09
|1.057.451.828
|% -2,79
|
|YKBNK
|2,18
|285.738.472
|% -0,91
|
|HALKB
|5,25
|670.210.718
|% -0,38
|
|GARAN
|8,25
|1.022.575.912
|% -0,84
|
|THYAO
|14,55
|1.062.692.298
|% -1,42
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6407
|8,6460
|% -0,05
|
|Euro
|10,3361
|10,3433
|% 0,09
|
|Sterlin
|12,0442
|12,1046
|% 0,12
|
|Frank
|9,3836
|9,4401
|% 0,02
|
|Riyal
|2,2949
|2,3064
|% -0,21
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|14,19
|
|Altın Gr.
|498
|498
|2,86
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|3,00
|
|Tam
|3.275
|3.360
|2,39
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|1,16
|
|Çeyrek
|794
|813
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|26,23
|26,26
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,28
|0,11
|
|B. Petrol
|75,73
|75,73
|0,92
|
Seans Raporu
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