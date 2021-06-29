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***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.06.2021 12:08



***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Murat Nail Üzel Finans ve Mali İşler Direktörü 02.06.2021 0212 289 70 10 muzel@bogazicibeton.com

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ABDURRAHİM ZENGİN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 12.11.2003 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU BAŞKANLI'ĞI Evet 29.47 NAMA Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır YÖNETİM KURULU
ERTAN ZENGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 12.11.2003 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 29.47 NAMA Bağımsız Üye Değil Hayır YOK
AYŞE ZENGİN Kadın Diğer İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 12.11.2003 İcrada Görevli Değil YOK YOK Hayır 10.32 NAMA Bağımsız Üye Değil YOK Değerlendirilmedi Hayır YOK
SUAT ZENGİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 25.10.2013 İcrada Görevli Yönetim Kurulu başkan Yardımcısı ŞİRKET YÖNETİCİLİ'Ğİ Evet 0.74 nama Bağımsız Üye Değil Hayır yok
AHMET KAĞAN YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 13.11.2019
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Yarım 1.580 1.622 -10,59  
Çeyrek 792 811 -5,29  
Gümüş.Ons 25,92 25,96 -0,17  
Gümüş Gr. 7,26 7,27 -0,02  
B. Petrol 73,83 73,83 -0,31  
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