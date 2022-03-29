***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.03.2022 15:38
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ABDURRAHİM ZENGİN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 12.11.2003 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU BAŞKANLI'ĞI Evet 29.47 NAMA Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır YÖNETİM KURULU
ERTAN ZENGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 12.11.2003 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 29.47 NAMA Bağımsız Üye Değil Hayır YOK
AYŞE ZENGİN Kadın Diğer İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 12.11.2003 İcrada Görevli Değil YOK YOK Hayır 10.32 NAMA Bağımsız Üye Değil YOK Değerlendirilmedi Hayır YOK
SUAT ZENGİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 25.10.2013 İcrada Görevli Yönetim Kurulu başkan Yardımcısı ŞİRKET YÖNETİCİLİ'Ğİ Evet 0.74 nama Bağımsız Üye Değil Hayır yok
AHMET KAĞAN YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 13.11.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği Evet Bağımsız Üye Hayır Denetimden Sorumlu Komite,Riskin Erkan Saptanması Komitesi,Kurumsal Yönetim Komitesi
PELİN MUSLU SATICI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 21.01.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995644 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite,Riskin Erkan Saptanması Komitesi,Kurumsal Yönetim Komitesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013700
BIST
15:562.208
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 35,08
|Açılış
|: 2.182
|
|Önceki Kapanış
|: 2.172
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2.220
En Düşük
2.182
15:5614,5819
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -0,2335
|Açılış
|: 14,5900
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|Önceki Kapanış
|: 14,8200
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14,8419
En Düşük
14,5323
15:5616,2158
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0623
|Açılış
|: 16,1900
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|Önceki Kapanış
|: 16,2600
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16,4335
En Düşük
16,1477
15:56890,18
En Yüksek
|Değişim
|: -2,80%
|| -25,64
|Açılış
|: 890,18
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|Önceki Kapanış
|: 915,81
|
920,04
En Düşük
885,99
BIST En Aktif Hisseler15:56
|AEFES
|26,84
|265.354.831
|% 10,00
|
|KENT
|234,30
|5.611.958
|% 10,00
|
|ULUSE
|93,65
|1.364.761
|% 9,98
|
|GEREL
|4,59
|18.085.383
|% 9,81
|
|KARSN
|5,64
|1.416.759.986
|% 9,30
|
|PSGYO
|15,53
|96.744.716
|% -9,97
|
|CEOEM
|15,93
|57.491.381
|% -9,95
|
|PKENT
|225,00
|45.023.270
|% -8,72
|
|ENSRI
|16,97
|166.853.017
|% -7,97
|
|ZRGYO
|2,87
|62.644.914
|% -7,72
|
|THYAO
|31,30
|5.017.567.890
|% 7,71
|
|SISE
|15,01
|2.080.448.144
|% 5,70
|
|KARSN
|5,64
|1.416.759.986
|% 9,30
|
|EREGL
|32,86
|1.328.375.481
|% 0,49
|
|KRDMD
|15,22
|1.283.563.642
|% 0,46
|
|ODAS
|1,89
|886.560.628
|% 5,00
|
|KARSN
|5,64
|1.416.759.986
|% 9,30
|
|EKGYO
|2,41
|444.695.941
|% 2,99
|
|THYAO
|31,30
|5.017.567.890
|% 7,71
|
|ZOREN
|1,86
|296.162.645
|% 7,51
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5798
|14,5819
|% -1,58
|
|Euro
|16,2001
|16,2158
|% -0,38
|
|Sterlin
|19,1265
|19,2224
|% -1,09
|
|Frank
|15,5840
|15,6778
|% -1,27
|
|Riyal
|3,8757
|3,8951
|% -1,53
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-25,62
|
|Altın Gr.
|890
|890
|-25,64
|
|Cumhuriyet
|5.921
|6.010
|-196,00
|
|Tam
|5.875
|6.027
|-210,80
|
|Yarım
|2.840
|2.915
|-101,97
|
|Çeyrek
|1.424
|1.458
|-50,99
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,19
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,31
|-0,54
|
|B. Petrol
|104
|104
|-5,54
|
Seans Raporu
15:56
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