***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoAli Öcal Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölüm Başkanı 02.08.2021 0212 289 77 47 aocal@bogazicibeton.com Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme 201602-917045Burhan Aktaş Finans ve Mali İşler Direktörü 16.10.2023 0212 289 70 10 baktas@bogazicibeton.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206789BIST