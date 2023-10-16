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***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.10.2023 15:12
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ali Öcal Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölüm Başkanı 02.08.2021 0212 289 77 47 aocal@bogazicibeton.com Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme 201602-917045
Burhan Aktaş Finans ve Mali İşler Direktörü 16.10.2023 0212 289 70 10 baktas@bogazicibeton.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206789


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BIST En Aktif Hisseler16:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FMIZP 316,80 223.481.199 % 10,00  
MAALT 991,40 9.788.092 % 10,00  
POLTK 12.096,70 65.515.435 % 10,00  
SNKRN 34,76 5.043.641 % 10,00  
KSTUR 1.041,70 6.184.341 % 10,00  
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16:07 Alış Satış %  
Dolar 27,8760 27,8809 % 0,42  
Euro 29,4192 29,4291 % 0,77  
Sterlin 33,8464 34,0162 % 0,71  
Frank 30,8181 31,0037 % 0,56  
Riyal 7,4120 7,4492 % 0,45  
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16:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.918 1.919 -14,37  
Altın Gr. 1.719 1.720 -6,17  
Cumhuriyet 11.807 11.986 -89,00  
Tam 11.581 11.659 232,00  
Yarım 5.808 5.852 117,00  
Çeyrek 2.895 2.926 58,00  
Gümüş.Ons 22,58 22,60 -0,13  
Gümüş Gr. 20,21 20,23 -0,08  
B. Petrol 91,30 91,30 0,41  
Seans Raporu 16:07
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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