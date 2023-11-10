***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.11.2023 14:35
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÖMER ERHAN ERBAYRAKTAR GENEL MÜDÜR İnşaat Mühendisi GENEL MÜDÜR YOK
BURHAN AKTAŞ FİNANS VE MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli FİNANS VE MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ YOK
ALİ KIVANÇ BAŞ TEKNİK İŞLER DİREKTÖRÜ Mühendis TEKNİK İŞLER DİREKTÖRÜ YOK
LÜTFİYE ERBAYRAKTAR KALİTE ARGE DİREKTÖRÜ İnşaat Mühendisi KALİTE ARGE DİREKTÖRÜ YOK
HÜLYA ZOROĞLU İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ YOK
KADİR BERKANT HEKİMCİ SATIŞ PAZARLAMA DİREKTÖRÜ İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli SATIŞ PAZARLAMA DİREKTÖRÜ YOK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216960
BIST
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15:017.818
En Düşük
|Değişim
|: -0,29%
|| -23,09
|Açılış
|: 7.838
|
|Önceki Kapanış
|: 7.841
|
7.785
En Yüksek
7.855
15:0128,5868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1236
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
|
28,7390
En Düşük
28,4076
15:0130,5300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0899
|Açılış
|: 30,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
31,0313
En Düşük
30,3321
15:011.789,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,57
|Açılış
|: 1.789,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.791,41
|
1.810,64
En Düşük
1.785,96
BIST En Aktif Hisseler14:59
|IHLGM
|1,54
|87.953.172
|% 10,00
|
|ARENA
|26,42
|56.667.671
|% 9,99
|
|BYDNR
|35,06
|57.116.891
|% 9,97
|
|ARDYZ
|25,14
|263.997.821
|% 9,97
|
|SANEL
|17,42
|5.550.976
|% 9,97
|
|ISBTR
|640.712,50
|2.015.708
|% -10,00
|
|AVTUR
|9,50
|7.334.304
|% -9,95
|
|EUKYO
|13,02
|9.766.203
|% -9,90
|
|EMNIS
|120,20
|1.525.467
|% -8,94
|
|TETMT
|2.500,00
|8.755.890
|% -8,76
|
|THYAO
|229,90
|3.764.602.438
|% -0,13
|
|REEDR
|26,18
|2.839.402.174
|% 7,21
|
|TUPRS
|151,00
|2.169.110.816
|% 0,27
|
|EREGL
|37,94
|1.591.615.284
|% 1,12
|
|ISCTR
|20,14
|1.451.957.783
|% 0,40
|
|IHLAS
|1,26
|165.185.316
|% 6,78
|
|EKGYO
|6,90
|828.357.270
|% 1,02
|
|ZOREN
|5,26
|597.260.766
|% -1,68
|
|REEDR
|26,18
|2.839.402.174
|% 7,21
|
|MHRGY
|5,76
|447.455.318
|% 3,97
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5687
|28,5718
|% 0,38
|
|Euro
|30,5151
|30,5294
|% 0,29
|
|Sterlin
|34,7687
|34,9431
|% 0,27
|
|Frank
|31,5542
|31,7443
|% 0,57
|
|Riyal
|7,5933
|7,6314
|% 0,36
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,49
|22,52
|% 0,66
|
|Platin
|852,98
|855,50
|% 0,66
|
|Paladyum
|954,10
|958,24
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,89
|80,89
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.947,97
|1.948,28
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:59
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