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***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

09.08.2021 19:17



***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/08/2021
Karar Sayısı
44
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

 BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI KARAR NO :2021-44 KARAR TARİHİ :09.08.2021 TOPLANTIYA KATILANLAR : Abdurrahim Zengin,Suat Zengin,Ertan Zengin,Mehmet Vedat Gücüyener, Ahmet Kağan Yıldırım. GÜNDEM : SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9.MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI. Şirket Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi ile yukarıda belirtilen tarihte şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen kararları almışlardır. SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II – 14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI a) 01.01.2021-30.06.2021 hesap dönemine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan finansal tabloların dipnotları ile birliktefinansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunun("Finansal Tablolar ve Dipnotlar")ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda tarafımızca incelendiğini, b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ve Dipnotlar'ın ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği veya açıklamanın yapıldığı tarihi tibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ve Dipnotlar'ın, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun işingelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz.  Saygılarımızla, Abdurrahim ZENGİN                                        Suat ZENGİN                                  Ertan ZENGİN  Yönetim Kurulu Başkanı                    Yönetim Kurulu Başkan Vekili         Yönetim Kurulu Üyesi  Mehmet Vedat GÜCÜYENER                                                                Ahmet Kağan YILDIRIM  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                                                      Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi               



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956366


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