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***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

24.02.2022 18:22
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24/02/2022
Karar Sayısı
15
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. 01.01.2021-31.12.2021 dönemi yılsonu Finansal Durum Raporları ve Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla 
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004161


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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.902 1.903 4,51  
Altın Gr. 854 854 5,43  
Cumhuriyet 6.078 6.170 457,00  
Tam 6.049 6.206 463,52  
Yarım 2.924 3.002 224,22  
Çeyrek 1.466 1.501 112,11  
Gümüş.Ons 24,16 24,21 0,04  
Gümüş Gr. 10,86 10,87 -0,00  
B. Petrol 95,70 95,70 1,65  
Seans Raporu 18:05
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