***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
05.05.2022 18:15
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2022
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/04/2022
Karar Sayısı
29
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Boğaziçi Beton Sanayi Ve Tic.A.Ş 01.01.2022-31.03.2022 Ara Dönem Finasal Durum Tabloları ve Faaliyet Raporu 29.04.2022 tarihinde Yayınlanmış olup sorumluluk beyanı sehven Faaliyet Raporu Sorumluluk beyanı olarak bildirim yapılmış olup sorumluluk beyanı tekrar yayınlanmıştır.
Saygılarımızla
Boğaziçi Beton Sanayi Ve Tic.A.Ş
Yönetim Kurulu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026731
BIST
18:052.466
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 35,71
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.492
En Düşük
2.460
18:0514,8618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1290
|Açılış
|: 14,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8773
En Düşük
14,7014
18:0515,6877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0280
|Açılış
|: 15,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7876
En Düşük
15,6153
18:05895,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,64
|Açılış
|: 895,79
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
912,27
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IMASM
|18,15
|6.774.869
|% 10,00
|
|GZNMI
|33,52
|14.493.722
|% 9,97
|
|KONKA
|19,67
|102.735.798
|% 9,95
|
|UFUK
|34,50
|5.476.503
|% 9,94
|
|OLMK
|8,77
|8.410.535
|% 9,90
|
|DAGHL
|21,14
|6.912.845
|% -9,97
|
|DITAS
|25,84
|41.175.436
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,21
|165.082.198
|% -7,79
|
|AKGRT
|3,16
|75.831.984
|% -6,23
|
|AYEN
|17,11
|68.390.340
|% -4,47
|
|THYAO
|42,68
|3.308.438.993
|% 3,44
|
|SISE
|18,81
|3.255.368.671
|% 3,81
|
|AKBNK
|8,78
|1.596.090.084
|% -1,57
|
|EREGL
|33,50
|1.535.239.399
|% -0,18
|
|TUPRS
|245,30
|1.425.874.485
|% 4,74
|
|ODAS
|2,66
|1.117.983.537
|% 8,57
|
|EKGYO
|2,71
|737.057.456
|% 1,88
|
|YKBNK
|4,84
|1.197.215.355
|% -0,62
|
|AKBNK
|8,78
|1.596.090.084
|% -1,57
|
|SISE
|18,81
|3.255.368.671
|% 3,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8574
|14,8723
|% 0,95
|
|Euro
|15,6652
|15,6861
|% 0,17
|
|Sterlin
|18,2773
|18,3689
|% -1,46
|
|Frank
|14,9837
|15,0740
|% -0,65
|
|Riyal
|3,9505
|3,9703
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|-5,50
|
|Altın Gr.
|897
|897
|6,17
|
|Cumhuriyet
|6.062
|6.154
|-20,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-28,85
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-13,95
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-6,98
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,41
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,72
|-0,17
|
|B. Petrol
|110
|110
|-0,58
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59KNFRT
Yüzde 8.95 oranında artışla 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 397, 437 adet işlem
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17:58DERHL
Yüzde 5.36 oranında artışla 5.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 408, 817 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 2, 463 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 33, 186.00 milyon TL de
-
17:57SKTAS
Yüzde 6.68 oranında artışla 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 816, 789 adet işlem
-
17:56FRIGO
Yüzde 8.18 oranında artışla 3.44 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 631, 198 adet işlem