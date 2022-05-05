***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.04.2022Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi29/04/2022Karar Sayısı29Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıBoğaziçi Beton Sanayi Ve Tic.A.Ş 01.01.2022-31.03.2022 Ara Dönem Finasal Durum Tabloları ve Faaliyet Raporu 29.04.2022 tarihinde Yayınlanmış olup sorumluluk beyanı sehven Faaliyet Raporu Sorumluluk beyanı olarak bildirim yapılmış olup sorumluluk beyanı tekrar yayınlanmıştır.SaygılarımızlaBoğaziçi Beton Sanayi Ve Tic.A.ŞYönetim Kuruluhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026731BIST