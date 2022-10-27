***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi27/10/2022Karar Sayısı50Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıBoğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 01.01.2022-30.09.2022 Ara Dönemi Faaliyet Raporu ve Finansal Raporlara ilişikin Yönetim Kurulu Sorumluluk Beyanı ekte yer almaktadır.SaygılarımızlaBoğaziçi Beton Sanayi ve Tic. A.Ş.Yönetim Kuruluhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074871BIST