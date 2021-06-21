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***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

21.06.2021 18:32



***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
SAADET TURİZM OTELCİLİK İNŞAAT SAN.VE TİC.A.Ş
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
23/06/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
YOK
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
SATIŞ HASILAT VE KAR ARTIŞI BEKLENMEKTEDİR.
Açıklamalar

Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ile Saadet Turizm Otelcilik İnşaat San.ve Tic.A.Ş. firması arasında Saadet Turizm Otelcilik İnşaat San.ve Tic.A.Ş'nin
İstanbul Halkalı'da gerçekleştireceği Örtaş İstanbul Konutları adlı projenin beton temini işi ile ilgili sözleşme imzalanmıştır.(Söz konusu proje yaklaşık 160.000 m2 inşaat 
alanı içerisinde 572 konut ve 68 ticari üniteden oluşmaktadır.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943446


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BOBET 6,27 559.432.431 % 10,00  
EUKYO 8,69 15.386.616 % 10,00  
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