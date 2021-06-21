***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıSAADET TURİZM OTELCİLİK İNŞAAT SAN.VE TİC.A.ŞVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih23/06/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYOKYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiSATIŞ HASILAT VE KAR ARTIŞI BEKLENMEKTEDİR.AçıklamalarBoğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ile Saadet Turizm Otelcilik İnşaat San.ve Tic.A.Ş. firması arasında Saadet Turizm Otelcilik İnşaat San.ve Tic.A.Ş'ninİstanbul Halkalı'da gerçekleştireceği Örtaş İstanbul Konutları adlı projenin beton temini işi ile ilgili sözleşme imzalanmıştır.(Söz konusu proje yaklaşık 160.000 m2 inşaatalanı içerisinde 572 konut ve 68 ticari üniteden oluşmaktadır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943446BIST