***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
01.06.2022 15:55
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Astaş-Yapı ve Yapı Adi Ortaklığı
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/06/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar
Astaş-Yapı ve Yapı Adi Ortaklığı ile İstanbul-Beşiktaş ilçesi Rumeli Hisarı Mahallesi lokasyonunda yer alan Etiler Karma Yaşam Projesi kapsamında yapılacak olan inşaat işleri için hazır beton tedarik sözleşmesi imzalanmıştır.
Proje kapsamında yaklaşık 205 Milyon TL tutarında(Proje kapsamında tutar değişkenlik gösterebilir) hazır beton tedarik işi olacaktır.
Saygılarımızla
Boğaziçi Beton Sanayi ve Tic.A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033919
BIST
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|
|MZHLD
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|17.909.240
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|
|OZRDN
|12,91
|2.150.420
|% 9,97
|
|IHLGM
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|37.188.461
|% 9,86
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|AKSEN
|23,02
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|PSGYO
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|THYAO
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|SASA
|38,26
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|
|KRDMD
|15,04
|1.590.611.123
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|
|SISE
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|1.462.148.218
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|
|SAHOL
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|1.292.669.841
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|
|EKGYO
|2,84
|987.651.211
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|
|YKBNK
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|1.216.188.469
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|4,04
|962.979.924
|% 0,75
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|KARSN
|7,25
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|% 3,72
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|SKBNK
|1,29
|197.906.600
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|17:07
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|16,4247
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|Euro
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|Sterlin
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|17,0176
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|% 0,19
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|Alış
|Satış
|%
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|1.843
|5,84
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|Altın Gr.
|975
|976
|6,19
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|Cumhuriyet
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|6.594
|19,00
|
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|6.629
|26,83
|
|Yarım
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|3.207
|12,98
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|Çeyrek
|1.568
|1.603
|6,49
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|Gümüş.Ons
|21,74
|21,76
|0,20
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|Gümüş Gr.
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|11,56
|0,18
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