***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
28.06.2022 10:17
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
İNVEST EBA İNŞAAT YAPI A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
28/06/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
OLUMLU
Açıklamalar
İstanbul Ayazağa lokasyonunda yer alan İnvestVadi Konut projesi için İnvest Eba İnşaat Yapı A.Ş. ile hazır beton tedariki için sözleşme imzalanmıştır.
Projede yaklaşık 100 milyon TL tutarında(proje kapsamında tutar değişkenlik gösterebilir) hazır beton tedarik işi olacaktır.
Saygılarımızla
Boğaziçi Beton San. Ve Tic. A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039605
BIST
10:152.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 23,24
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.554
En Düşük
2.544
10:1516,6296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1037
|Açılış
|: 16,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,6296
En Düşük
16,5102
10:1517,6148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0884
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,6205
En Düşük
17,4694
10:15976,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 7,36
|Açılış
|: 976,22
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
977,13
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler10:11
|MAKIM
|18,82
|4.294.310
|% 9,99
|
|BALAT
|14,00
|91.434
|% 8,11
|
|IHAAS
|31,24
|1.634.460
|% 7,21
|
|BMSCH
|9,98
|7.985.888
|% 6,17
|
|SELVA
|9,41
|12.995.432
|% 5,49
|
|SANEL
|7,61
|2.497.006
|% -3,91
|
|PRZMA
|3,42
|331.259
|% -3,66
|
|ISKPL
|5,24
|5.249.908
|% -3,38
|
|DAGHL
|26,30
|328.908
|% -2,45
|
|KRSTL
|7,34
|804.618
|% -2,13
|
|THYAO
|49,94
|444.177.505
|% 0,77
|
|ARCLK
|79,40
|171.578.165
|% 4,96
|
|EREGL
|28,00
|152.247.895
|% 0,57
|
|TUPRS
|276,70
|87.740.125
|% 1,39
|
|KRDMD
|12,35
|80.022.852
|% 0,31
|
|ALBRK
|1,29
|31.434.860
|% 0,78
|
|ODAS
|3,17
|44.842.760
|% 0,63
|
|TSKB
|2,14
|24.798.741
|% 0,94
|
|EKGYO
|2,59
|29.109.518
|% 0,39
|
|THYAO
|49,94
|444.177.505
|% 0,77
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6112
|16,6232
|% 0,59
|
|Euro
|17,5863
|17,6063
|% 0,46
|
|Sterlin
|20,3463
|20,4483
|% 0,64
|
|Frank
|17,3263
|17,4307
|% 0,63
|
|Riyal
|4,4142
|4,4364
|% 0,53
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|4,97
|
|Altın Gr.
|976
|976
|7,54
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-131,00
|
|Tam
|6.489
|6.603
|11,00
|
|Yarım
|3.186
|3.230
|6,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.614
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,29
|21,32
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,41
|0,15
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,86
|