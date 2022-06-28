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***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

28.06.2022 10:17
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
İNVEST EBA İNŞAAT YAPI A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
28/06/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
OLUMLU
Açıklamalar

           İstanbul Ayazağa lokasyonunda  yer alan İnvestVadi Konut projesi için İnvest Eba İnşaat  Yapı A.Ş. ile hazır beton tedariki için sözleşme imzalanmıştır. 
 
Projede yaklaşık 100 milyon TL  tutarında(proje kapsamında tutar değişkenlik gösterebilir) hazır beton  tedarik işi olacaktır.
 
Saygılarımızla
Boğaziçi Beton San. Ve Tic. A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039605


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Riyal 4,4142 4,4364 % 0,53  
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Yarım 3.186 3.230 6,00  
Çeyrek 1.596 1.614 2,00  
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