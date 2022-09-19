***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
19.09.2022 10:10
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Ram and Sons İnşaat ve Dış Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
19/09/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar
Ram and Sons İnşaat ve Dış Ticaret A.Ş. ile İstanbul-Bahçelievler lokasyonunda yer alan Bahçelievler Rams Garden Projesi kapsamında yapılacak olan konut inşaatı için hazır beton tedarik sözleşmesi imzalanmış olup proje lokasyonunda hazır beton santrali kurulmasına ve şube açılışı yapılmasına karar verilmiştir.
Proje kapsamında yaklaşık 180 Milyon TL tutarında(Proje kapsamında tutar değişkenlik gösterebilir) hazır beton tedarik işi olacaktır.
Saygılarımızla
Boğaziçi Beton Sanayi ve Tic.A.Ş.
Yönetim Kurulu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063851
BIST
10:503.386
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BIST En Aktif Hisseler10:50
|SMRTG
|45,98
|93.372.240
|% 10,00
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|RODRG
|37,90
|4.896.672
|% 9,98
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|MERKO
|6,51
|22.201.205
|% 9,97
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|HKTM
|34,04
|23.317.669
|% 9,95
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|IZFAS
|3,98
|8.111.442
|% 9,64
|
|ISGYO
|15,38
|3.387.353
|% -9,95
|
|ATSYH
|103,30
|5.208.179
|% -9,94
|
|VAKBN
|9,36
|107.213.315
|% -9,91
|
|SKBNK
|3,84
|2.446.111
|% -9,86
|
|TSKB
|4,41
|3.645.099
|% -9,82
|
|GARAN
|20,56
|1.136.360.846
|% -5,60
|
|EKGYO
|4,56
|880.347.959
|% 4,35
|
|HALKB
|9,30
|699.670.989
|% -6,44
|
|AKBNK
|12,05
|640.828.250
|% -1,15
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|THYAO
|74,20
|601.258.455
|% 0,34
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|EKGYO
|4,56
|880.347.959
|% 4,35
|
|HALKB
|9,30
|699.670.989
|% -6,44
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|YKBNK
|7,27
|519.273.300
|% -0,82
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|ZOREN
|3,41
|196.902.944
|% 8,60
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|ISCTR
|8,67
|486.653.036
|% -1,03
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|10:50
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,2825
|18,2899
|% 0,19
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|Euro
|18,2518
|18,2838
|% 0,00
|
|Sterlin
|20,7675
|20,8716
|% -0,10
|
|Frank
|18,7998
|18,9130
|% -0,23
|
|Riyal
|4,8518
|4,8761
|% 0,17
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|10:50
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.661
|1.662
|-13,86
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|Altın Gr.
|977
|977
|-6,36
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|Cumhuriyet
|6.663
|6.763
|29,00
|
|Tam
|6.641
|6.734
|22,00
|
|Yarım
|3.236
|3.279
|-2,00
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|Çeyrek
|1.623
|1.641
|0,00
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|Gümüş.Ons
|19,29
|19,32
|-0,27
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|Gümüş Gr.
|11,34
|11,35
|-0,18
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|B. Petrol
|90,57
|90,57
|-0,78
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