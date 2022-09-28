***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
28.09.2022 14:44
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
REC Uluslararası İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
28/09/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar
Kuzey Marmara Otoyolu Nakkaş-Başakşehir( bağlantı yolları dahil) kesimi Olimpiyat Kavşağı-Nakkaş Kısımlarını içeren proje kapsamında REC Uluslararası İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile hazır beton tedariki için görüşmelere başlandığına dair bilgi 15.03.2022 tarihinde kamuoyu ve paydaşlarımız ile paylaşılmıştı.
Proje ile ilgili olarak REC Uluslararası İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile hazır beton tedariki için sözleşme imzalanmıştır.
Saygılarımızla
Boğaziçi Beton San. Ve Tic.A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065655
BIST
16:093.227
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -38,50
|Açılış
|: 3.258
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
3.220
16:0918,5390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
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|Açılış
|: 18,6630
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
18,4132
16:0917,7977
En Yüksek
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|: 0,61%
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|Açılış
|: 17,8800
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|Önceki Kapanış
|: 17,8600
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17,8227
En Düşük
17,6326
16:09975,06
En Yüksek
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|: 0,95%
|| 9,14
|Açılış
|: 975,06
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|Önceki Kapanış
|: 965,91
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976,42
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler16:07
|ALKIM
|34,76
|151.276.161
|% 10,00
|
|KUYAS
|8,80
|68.629.701
|% 10,00
|
|RODRG
|42,94
|12.884.024
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,62
|60.530.899
|% 9,98
|
|ARASE
|134,00
|80.239.494
|% 9,93
|
|ZOREN
|3,45
|510.914.734
|% -9,92
|
|ULUFA
|5,19
|2.233.952
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|26.408.709
|% -9,89
|
|USAK
|3,29
|60.852.663
|% -9,86
|
|SKBNK
|1,86
|464.056.462
|% -9,71
|
|THYAO
|69,85
|2.217.238.000
|% -1,62
|
|YKBNK
|7,30
|2.082.002.538
|% 0,83
|
|SASA
|68,50
|1.941.854.721
|% -0,72
|
|GARAN
|20,00
|1.860.613.340
|% 1,94
|
|AKBNK
|11,75
|1.789.333.517
|% -0,59
|
|EKGYO
|3,94
|1.276.681.197
|% -1,01
|
|YKBNK
|7,30
|2.082.002.538
|% 0,83
|
|TSKB
|2,38
|599.820.298
|% -5,93
|
|SKBNK
|1,86
|464.056.462
|% -9,71
|
|ISCTR
|7,88
|1.323.513.861
|% 0,51
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5257
|18,5312
|% 0,45
|
|Euro
|17,7717
|17,7898
|% 0,56
|
|Sterlin
|19,7169
|19,8158
|% -0,07
|
|Frank
|18,7213
|18,8341
|% 1,13
|
|Riyal
|4,9053
|4,9299
|% 0,38
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.639
|9,98
|
|Altın Gr.
|974
|974
|8,42
|
|Cumhuriyet
|6.566
|6.665
|-7,00
|
|Tam
|6.606
|6.684
|8,00
|
|Yarım
|3.214
|3.268
|5,00
|
|Çeyrek
|1.612
|1.634
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,36
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,90
|10,92
|0,00
|
|B. Petrol
|86,17
|86,17
|1,30
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Seans Raporu
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16:22KAPLM
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 74.85 lira fiyatla işlem gören hissede 136, 054 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler VESTL, TOASO, GARAN
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 21 kaybederek (% -0.90 ) 2, 872
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : KUYAS, RODRG, ARASE, ENSRI
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16:21
Tabandan işlem gören hisse senetleri : USAK, ISGYO, ZOREN, SKBNK, ULUFA