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***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

28.09.2022 14:44
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
REC Uluslararası İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
28/09/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar

       Kuzey Marmara Otoyolu Nakkaş-Başakşehir( bağlantı yolları dahil) kesimi Olimpiyat Kavşağı-Nakkaş Kısımlarını içeren proje kapsamında  REC Uluslararası İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.   ile hazır beton tedariki için görüşmelere başlandığına dair  bilgi 15.03.2022 tarihinde kamuoyu  ve paydaşlarımız ile  paylaşılmıştı.
Proje ile ilgili olarak REC Uluslararası İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.  ile hazır beton tedariki için sözleşme imzalanmıştır.
 
 
Saygılarımızla
Boğaziçi Beton San. Ve Tic.A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065655


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