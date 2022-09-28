***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıREC Uluslararası İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih28/09/2022Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOlumluAçıklamalarKuzey Marmara Otoyolu Nakkaş-Başakşehir( bağlantı yolları dahil) kesimi Olimpiyat Kavşağı-Nakkaş Kısımlarını içeren proje kapsamında REC Uluslararası İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile hazır beton tedariki için görüşmelere başlandığına dair bilgi 15.03.2022 tarihinde kamuoyu ve paydaşlarımız ile paylaşılmıştı.Proje ile ilgili olarak REC Uluslararası İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile hazır beton tedariki için sözleşme imzalanmıştır.SaygılarımızlaBoğaziçi Beton San. Ve Tic.A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065655BIST