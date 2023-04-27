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***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

27.04.2023 11:35
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
IC İÇTAŞ-IC İÇMAK-YAPITÜRK KONUT YAPIM ADİ ORTAKLIĞI
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
27/04/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar

           IC İçtaş-IC İçmak-Yapıtürk Konut Yapım Adi Ortaklığı ile  İstanbul-Sarıyer  lokasyonunda yer alan  Denizkoru Boğaz&Orman Konut Projesi kapsamında  yapılacak olan konut inşaatı için hazır beton tedarik  sözleşmesi imzalanmıştır.
 
Proje kapsamında yaklaşık 300 Milyon TL tutarında(Proje kapsamında tutar değişkenlik gösterebilir) hazır beton üretim, tedarik ve nakliye  işi olacaktır.
 
Saygılarımızla
Boğaziçi Beton Sanayi ve Tic.A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141559


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Tam 9.082 9.215 -87,00  
Yarım 4.433 4.512 -30,00  
Çeyrek 2.228 2.275 -13,00  
Gümüş.Ons 24,88 24,91 -0,01  
Gümüş Gr. 15,60 15,61 0,07  
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