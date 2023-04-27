***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
27.04.2023 11:35
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
IC İÇTAŞ-IC İÇMAK-YAPITÜRK KONUT YAPIM ADİ ORTAKLIĞI
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
27/04/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar
IC İçtaş-IC İçmak-Yapıtürk Konut Yapım Adi Ortaklığı ile İstanbul-Sarıyer lokasyonunda yer alan Denizkoru Boğaz&Orman Konut Projesi kapsamında yapılacak olan konut inşaatı için hazır beton tedarik sözleşmesi imzalanmıştır.
Proje kapsamında yaklaşık 300 Milyon TL tutarında(Proje kapsamında tutar değişkenlik gösterebilir) hazır beton üretim, tedarik ve nakliye işi olacaktır.
Saygılarımızla
Boğaziçi Beton Sanayi ve Tic.A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141559
BIST
15:364.802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 18,23
|Açılış
|: 4.778
|
|Önceki Kapanış
|: 4.784
|
4.830
En Düşük
4.751
15:3619,4360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0274
|Açılış
|: 20,2900
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|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
19,4411
En Düşük
19,3925
15:3621,4476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0068
|Açılış
|: 22,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,5332
En Düşük
21,3828
15:361.243,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,12
|Açılış
|: 1.244,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,30
|
1.251,86
En Düşük
1.240,37
BIST En Aktif Hisseler15:34
|OTTO
|100,10
|7.279.671
|% 10,00
|
|IHAAS
|190,60
|52.914.314
|% 9,98
|
|ALCTL
|67,20
|39.516.992
|% 9,98
|
|CVKMD
|185,50
|1.233.565.811
|% 9,96
|
|RAYSG
|20,20
|5.032.633
|% 9,96
|
|IMASM
|30,42
|557.108.545
|% -10,00
|
|PAGYO
|23,92
|7.555.459
|% -6,71
|
|YAYLA
|5,02
|60.262.727
|% -6,69
|
|GEREL
|16,25
|16.275.534
|% -5,91
|
|SKTAS
|3,85
|22.438.911
|% -4,47
|
|KOPOL
|51,75
|2.735.911.745
|% 6,13
|
|THYAO
|131,80
|2.553.985.023
|% 1,38
|
|EREGL
|32,82
|1.584.433.549
|% -0,24
|
|AKBNK
|16,92
|1.280.538.484
|% 0,36
|
|CVKMD
|185,50
|1.233.565.811
|% 9,96
|
|EKGYO
|6,24
|707.176.363
|% 0,16
|
|AKBNK
|16,92
|1.280.538.484
|% 0,36
|
|YKBNK
|9,96
|716.654.296
|% 1,63
|
|AKFYE
|12,90
|899.739.387
|% 6,09
|
|ISCTR
|11,31
|751.020.487
|% 0,89
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4242
|19,4399
|% 0,16
|
|Euro
|21,4392
|21,4555
|% 0,07
|
|Sterlin
|24,1714
|24,2927
|% 0,11
|
|Frank
|21,6636
|21,7941
|% -0,19
|
|Riyal
|5,1639
|5,1898
|% 0,04
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|2,89
|
|Cumhuriyet
|9.004
|9.140
|-59,00
|
|Tam
|9.082
|9.215
|-87,00
|
|Yarım
|4.433
|4.512
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.228
|2.275
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,60
|15,61
|0,07
|
Seans Raporu
15:34
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15:50ALFAS
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15:47AKENR
Yüzde 6.16 oranında artışla 4.48 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 304, 941 adet işlem
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15:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, HEKTS, FROTO
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15:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 9 artarak (% 0.58 ) 4, 317