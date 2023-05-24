***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıRam and Sons İnşaat ve Dış Ticaret A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih24/05/2023Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiHasılat ve Karlılığa Olumlu EtkisiAçıklamalarRam and Sons ( Rams) İnşaat ve Dış Ticaret A.Ş. ile İstanbul- Bayrampaşa lokasyonunda yer alan Rams Cıty Haliç projesi kapsamında yapılacak olan konut inşaatı için hazır beton tedarik sözleşmesi imzalanmıştır.Proje kapsamında yaklaşık 400 Milyon TL tutarında(Proje kapsamında tutar değişkenlik gösterebilir) hazır beton üretim, tedarik ve nakliye işi olacaktır.SaygılarımızlaBoğaziçi Beton Sanayi ve Tic.A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153368BIST