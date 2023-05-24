***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
24.05.2023 15:42
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Ram and Sons İnşaat ve Dış Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
24/05/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Hasılat ve Karlılığa Olumlu Etkisi
Açıklamalar
Ram and Sons ( Rams) İnşaat ve Dış Ticaret A.Ş. ile İstanbul- Bayrampaşa lokasyonunda yer alan Rams Cıty Haliç projesi kapsamında yapılacak olan konut inşaatı için hazır beton tedarik sözleşmesi imzalanmıştır.
Proje kapsamında yaklaşık 400 Milyon TL tutarında(Proje kapsamında tutar değişkenlik gösterebilir) hazır beton üretim, tedarik ve nakliye işi olacaktır.
Saygılarımızla
Boğaziçi Beton Sanayi ve Tic.A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153368
BIST
15:564.418
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -52,83
|Açılış
|: 4.477
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|Önceki Kapanış
|: 4.471
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4.524
En Düşük
4.417
15:5619,8920
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|Değişim
|: 0,18%
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|Açılış
|: 21,3000
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|Önceki Kapanış
|: 21,2000
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19,9005
En Düşük
19,8142
15:5621,5010
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 1.265,94
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|Önceki Kapanış
|: 1.260,30
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1.269,51
En Düşük
1.258,44
BIST En Aktif Hisseler15:56
|RODRG
|48,90
|17.307.080
|% 9,99
|
|SMRTG
|67,85
|246.333.418
|% 9,97
|
|CANTE
|23,40
|328.316.786
|% 9,96
|
|IDEAS
|24,54
|3.935.907
|% 9,95
|
|PENTA
|15,59
|192.767.367
|% 9,94
|
|SAMAT
|23,46
|165.994.499
|% -9,98
|
|MARKA
|23,50
|539.325
|% -9,96
|
|POLTK
|2.606,60
|53.638.560
|% -7,42
|
|BVSAN
|44,08
|219.826.136
|% -6,81
|
|SDTTR
|111,90
|407.817.187
|% -5,89
|
|SASA
|50,20
|3.114.331.416
|% 0,40
|
|THYAO
|132,30
|1.891.758.494
|% -1,56
|
|ISCTR
|10,25
|1.631.047.364
|% -1,16
|
|EUPWR
|78,25
|1.435.492.337
|% 0,26
|
|KCHOL
|72,95
|1.210.245.156
|% -2,86
|
|ISCTR
|10,25
|1.631.047.364
|% -1,16
|
|EKGYO
|6,23
|825.533.142
|% -0,80
|
|ODAS
|5,79
|681.908.111
|% 1,76
|
|YKBNK
|8,73
|698.522.876
|% -0,91
|
|AKBNK
|14,09
|970.905.283
|% -2,15
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8878
|19,8920
|% 0,18
|
|Euro
|21,4740
|21,5010
|% 0,46
|
|Sterlin
|24,5941
|24,7174
|% 0,12
|
|Frank
|21,9505
|22,0827
|% 0,10
|
|Riyal
|5,2876
|5,3141
|% 0,22
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|4,79
|
|Altın Gr.
|1.267
|1.268
|7,28
|
|Cumhuriyet
|9.343
|9.586
|25,00
|
|Tam
|9.388
|9.645
|16,48
|
|Yarım
|4.634
|4.742
|-59,00
|
|Çeyrek
|2.310
|2.364
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,46
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,99
|15,01
|0,03
|
|B. Petrol
|77,74
|77,74
|0,90
|